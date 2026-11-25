La regla de la AFA que obliga a Independiente Rivadavia a hacerle el pasillo a Boca
Independiente Rivadavia le hará el pasillo a Boca por el título de Liga y no por la Sudamericana, porque la norma de la AFA solo rige para sus torneos.
Independiente Rivadavia le hará el pasillo a Boca esta noche, a las 21, antes del partido por los octavos de final del Torneo Clausura 2026 en La Bombonera. Lo obliga el reglamento de la AFA. El homenaje no es por la Copa Sudamericana, que el Xeneize ganó el 21 de noviembre en Barranquilla, sino por el título de Liga que consiguió con la Tabla Anual.
¿Qué dice el reglamento de la AFA sobre el pasillo?
El Boletín N° 6625, publicado el 12 de febrero de 2025, hizo obligatorio el "pasillo de reconocimiento" al campeón de una competición organizada por la AFA. Hasta entonces era una costumbre opcional. La norma aplica solo a los torneos de la AFA. Por eso la Sudamericana, que organiza la CONMEBOL, no obliga a nada. Lo que activa el protocolo es la consagración del 7 de noviembre ante Defensa y Justicia, cuando Boca se aseguró la Tabla Anual y el título de Liga.
Después de ese título, el equipo de Rodolfo Arruabarrena jugó la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield (14 de noviembre) y la final de la Sudamericana ante Atlético Mineiro. Este será su primer partido como local desde la coronación.
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¿Cómo será el pasillo a Boca en la Bombonera?
El reglamento fija estos pasos:
- Cuándo: cuando los equipos salgan al campo de juego, justo antes del saludo y del sorteo de capitanes.
- Quiénes: los once titulares de Independiente Rivadavia que figuren en la planilla oficial.
- Cómo: en dos filas enfrentadas, por las que pasará el plantel de Boca.
- Qué está prohibido: burlas, provocaciones, expresiones ofensivas o cualquier gesto hacia el público, los rivales o los árbitros.
Los jugadores que formen las filas tendrán que quedarse en su lugar, mirando a los homenajeados.
¿Qué pasa si no se cumple?
Cualquier incumplimiento debe figurar en el informe del árbitro, que en este partido será Luis Lobo Medina, o en el de los oficiales del partido. En ese caso, el expediente pasa al Tribunal de Disciplina de la AFA, que puede sancionar a los futbolistas y al club mendocino según el Código Disciplinario. Si gana, Boca pasa a los cuartos de final del Clausura y sigue en carrera por su tercer título del año.
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