Cuándo: cuando los equipos salgan al campo de juego, justo antes del saludo y del sorteo de capitanes.

cuando los equipos salgan al campo de juego, justo antes del saludo y del sorteo de capitanes. Quiénes: los once titulares de Independiente Rivadavia que figuren en la planilla oficial.

los de Independiente Rivadavia que figuren en la planilla oficial. Cómo: en dos filas enfrentadas, por las que pasará el plantel de Boca.

en dos filas enfrentadas, por las que pasará el plantel de Boca. Qué está prohibido: burlas, provocaciones, expresiones ofensivas o cualquier gesto hacia el público, los rivales o los árbitros.

Los jugadores que formen las filas tendrán que quedarse en su lugar, mirando a los homenajeados.

¿Qué pasa si no se cumple?

Cualquier incumplimiento debe figurar en el informe del árbitro, que en este partido será Luis Lobo Medina, o en el de los oficiales del partido. En ese caso, el expediente pasa al Tribunal de Disciplina de la AFA, que puede sancionar a los futbolistas y al club mendocino según el Código Disciplinario. Si gana, Boca pasa a los cuartos de final del Clausura y sigue en carrera por su tercer título del año.