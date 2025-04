Confirmaron el árbitro para el Superclásico entre River y Boca: quién dirigirá en el Monumental

nicolas ramirez abritro.jpg Foto NA: Marcelo Capece.

Terna arbitral para el Superclásico:

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Nicolás Lamolina

Quinto árbitro: Sebastian Raineri

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Romero

River vs. Boca por la fecha 15 del Torneo Apertura: datos del partido

Hora: 15.30

Estadio: Más Monumental

Transmisión: TNT Sports / ESPN Premium

Gago definió quién pateará un eventual penal para Boca en el Superclásico

Boca atraviesa un gran momento en el Torneo Apertura 2025 y llegará al Superclásico ante River con nueve triunfos en los últimos diez partidos. Sin embargo, un tema aún pendiente para el equipo de Fernando Gago son los penales: en lo que va del año, Edinson Cavani malogró dos ejecuciones y el recuerdo fresco de la eliminación ante Alianza Lima por esa vía sigue presente.

Pese a ese historial, el entrenador no tiene dudas: si hay penal en el Monumental, el encargado será el uruguayo. Así lo confirmó en conferencia de prensa antes del inicio de la semana de entrenamientos. “Tiene más de 500 goles en Primera División y porque no haga un gol o dos, no pasa nada”, afirmó, respaldando al Matador.

Incluso, dejó la decisión en manos del propio Cavani: “Cuando le toque patear otra vez el penal, si tiene ganas lo va a patear. Lo veo muy bien anímicamente, hizo un gran partido. En el segundo tiempo nos sostuvo cuando teníamos que aguantar la posesión”.