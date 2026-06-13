Por qué no juega Neymar en el debut de Brasil en el Mundial 2026
El conjunto de Carlo Ancelotti debuta este sábado ante Marruecos, sin la presencia del astro, quien de todos modos acompañaba a la delegación.
La selección de Brasil hace su estreno absoluto en el Mundial 2026 este sábado a las 19 horas frente a Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. y una de las grandes novedades es la ausencia de Neymar, uno de las sorpresas de la lista pero que para la primera jornada se quedó afuera del banco de suplentes.
Si bien el entrenador Carlo Ancelotti ya confirmó los once titulares para este apasionante duelo del Grupo C, todas las miradas de la previa se las llevó Neymar, quien a pesar de ser la gran baja futbolística del debut, se convirtió en el máximo protagonista fuera de la cancha.
El astro brasileño es el único de los 26 futbolistas del plantel que quedó fuera de la planilla oficial y no estará ni siquiera en el banco de suplentes debido a que continúa recuperándose de una lesión. Sin embargo, decidió no despegarse de sus compañeros.
Neymar, líder espiritual y cumbre VIP en Nueva Jersey
Neymar viajó especialmente para acompañar de cerca a la delegación brasileña en este inicio mundialista, ejerciendo un rol de apoyo fundamental para el grupo. Su presencia en las instalaciones del estadio causó un revuelo total, especialmente cuando se lo vio rodeado de grandes celebridades internacionales en la antesala del encuentro.
Las cámaras de la transmisión y las redes sociales estallaron al captar al crack paulista en un distendido y afectuoso saludo con dos megaestrellas norteamericanas: la leyenda de la NFL Tom Brady y el reconocido rapero Travis Scott. El encuentro entre los tres íconos globales dejó en claro que, aun sin los botines puestos, la figura de "Ney" sigue imantando la atención del planeta.
Los 11 de Carlo Ancelotti para suplir la magia
Para cubrir la ausencia del 10 y contrarrestar al peligroso conjunto africano, el director técnico italiano dispuso una alineación repleta de figuras de la élite europea.
El equipo titular de Brasil estará conformado por: Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago y Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario