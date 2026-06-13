Por qué no juega Neymar en el debut de Brasil en el Mundial 2026

Neymar, líder espiritual y cumbre VIP en Nueva Jersey

Neymar viajó especialmente para acompañar de cerca a la delegación brasileña en este inicio mundialista, ejerciendo un rol de apoyo fundamental para el grupo. Su presencia en las instalaciones del estadio causó un revuelo total, especialmente cuando se lo vio rodeado de grandes celebridades internacionales en la antesala del encuentro.

Las cámaras de la transmisión y las redes sociales estallaron al captar al crack paulista en un distendido y afectuoso saludo con dos megaestrellas norteamericanas: la leyenda de la NFL Tom Brady y el reconocido rapero Travis Scott. El encuentro entre los tres íconos globales dejó en claro que, aun sin los botines puestos, la figura de "Ney" sigue imantando la atención del planeta.

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Tom Brady, rendido a los pies de Neymar. pic.twitter.com/ADPHAutoG6 — minutouno (@minutounocom) June 13, 2026

Los 11 de Carlo Ancelotti para suplir la magia

Para cubrir la ausencia del 10 y contrarrestar al peligroso conjunto africano, el director técnico italiano dispuso una alineación repleta de figuras de la élite europea.

El equipo titular de Brasil estará conformado por: Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago y Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.