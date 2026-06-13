El golazo de Saibari para Marruecos que sorprendió Brasil

La pelota entró mansa al fondo de la red y desató la locura en el banco de los "Leones del Atlas", firmando un golazo espectacular para decretar el 1-0 parcial.

La mística de Qatar sigue viva para Marruecos

Con este tanto, el delantero marroquí no solo quebró el marcador, sino que reavivó los fantasmas del último antecedente entre ambos (donde Marruecos se impuso 2-1 en Tánger) y demostró que la chapa de semifinalista de la última Copa del Mundo se mantiene intacta.

A falta de mucho camino por recorrer en el MetLife, Brasil se ve obligado a reaccionar rápido ante una de las grandes sorpresas del arranque mundialista.