El golazo de Saibari para Marruecos que sorprendió Brasil
El conjunto marroquí sorprendió con un muy buen inicio de partido en su debut en el Mundial 2026.
El inicio del Grupo C del Mundial 2026 regaló su primera gran emoción y dejó mudos a los miles de fanáticos brasileños en Nueva Jersey. En el arranque del encuentro en el MetLife Stadium, la selección de Marruecos sorprendió por completo a Brasil y se puso en ventaja 1-0 gracias a una genialidad de Ismael Saibari.
El conjunto conducido por Carlo Ancelotti, que saltó a la cancha cargando con todo el favoritismo y con estrellas de la talla de Vinícius Júnior y Rodrygo, se vio sorprendido por el orden táctico y la verticalidad del elenco africano desde el pitazo inicial.
La jugada que rompió el cero ocurrió a los 21 minutos del primer tiempo. Marruecos recuperó la pelota en la zona central y metió un contraataque letal que agarró mal parada a la defensa de la Verdeamarela.
Tras una rápida transición, llegó un preciso y quirúrgico pase en profundidad que rompió la línea de los centrales brasileños. Saibari picó al vacío con total velocidad, leyó a la perfección la rápida salida de Alisson Becker y, con una categoría asombrosa, definió por encima del arquero con un sutil toque sutil.
La pelota entró mansa al fondo de la red y desató la locura en el banco de los "Leones del Atlas", firmando un golazo espectacular para decretar el 1-0 parcial.
La mística de Qatar sigue viva para Marruecos
Con este tanto, el delantero marroquí no solo quebró el marcador, sino que reavivó los fantasmas del último antecedente entre ambos (donde Marruecos se impuso 2-1 en Tánger) y demostró que la chapa de semifinalista de la última Copa del Mundo se mantiene intacta.
A falta de mucho camino por recorrer en el MetLife, Brasil se ve obligado a reaccionar rápido ante una de las grandes sorpresas del arranque mundialista.
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