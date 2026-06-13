Los 11 de Brasil para el debut ante Marruecos en el Mundial 2026
Carlo Ancelotti definió los 11 de la "Canarinha" para el estreno en el Met Life Stadium ante el conjunto marroquí que quiere dar el batacazo.
Este sábado, desde las 19 horas, la selección de Brasil pone en marcha su ilusión en el Grupo C del Mundial 2026 frente a la siempre peligrosa selección de Marruecos. El encuentro, que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se presenta como el cruce más atractivo de toda la primera fecha.
Para este estreno, el director técnico Carlo Ancelotti ya tiene definida la alineación titular que saltará al campo de juego con el objetivo de empezar sumando de a tres. Sin embargo, la previa del partido quedó marcada por una ausencia de peso que modifica el panorama de la Canarinha.
Neymar, afuera de los 26 convocados de Brasil para el debut
La noticia que más repercusión generó de cara al armado del plantel definitivo es que Neymar es el único futbolista que se quedó afuera de la lista oficial de convocados.
El astro del fútbol brasileño todavía se encuentra atravesando el proceso de recuperación de una lesión y, al no estar en óptimas condiciones físicas, se decidió preservarlo. Por este motivo, el delantero no formará parte de los relevos ni estará presente en el banco de suplentes.
La formación confirmada de Brasil para el debut en el Mundial 2026
Ante la baja de su número 10, Ancelotti apuesta por un esquema ofensivo equilibrado para contrarrestar el poderío físico y táctico de los marroquíes.
El equipo titular de Brasil estará conformado por: Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago y Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.
A pesar de no contar con su principal emblema de los últimos años, Brasil saca a la cancha un equipo plagado de estrellas de elite con el que buscará quebrar la racha y pisar fuerte desde el primer minuto en tierras norteamericanas.
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