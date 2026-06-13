Los 11 de Brasil para el debut ante Marruecos en el Mundial 2026

El equipo titular de Brasil estará conformado por: Alisson; Roger Ibáñez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago y Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.

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A pesar de no contar con su principal emblema de los últimos años, Brasil saca a la cancha un equipo plagado de estrellas de elite con el que buscará quebrar la racha y pisar fuerte desde el primer minuto en tierras norteamericanas.