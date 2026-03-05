Confirmaron la sanción para Franco Mastantuono tras su expulsión en Real Madrid vs. Getafe

La sanción de la RFEF y los partidos que se pierde Franco Mastantuono

Este miércoles, el Comité de Disciplina comunicó que el internacional con la Selección Argentina deberá cumplir dos fechas de suspensión por el insulto al árbitro. De acuerdo a lo informado por el organismo, la medida se encuadra en el artículo 124 del Código Disciplinario de la RFEF, que sanciona actitudes de desconsideración hacia árbitros, directivos y autoridades deportivas. Se trata de la máxima pena prevista en este tipo de casos según el acta.