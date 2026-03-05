Confirmaron la sanción para Franco Mastantuono tras su expulsión en Real Madrid vs. Getafe
El Comité de Disciplina de la RFEF le aplicó dos fechas de suspensión al futbolista argentino por insultar al árbitro en La Liga.
Franco Mastantuono recibió una sanción de dos fechas de suspensión luego de su expulsión en la derrota del Real Madrid ante Getafe en el Santiago Bernabéu. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó el castigo este miércoles. El volante ofensivo argentino de 18 años vio la tarjeta roja en el minuto 90 del encuentro correspondiente a una nueva fecha de La Liga, tras dirigirse en duros términos al árbitro del partido.
Según el acta oficial de la RFEF, el juez informó: “En el minuto 90, el jugador (30) Mastantuono, Franco, fue expulsado por el siguiente motivo: Por dirigirse hacia mi persona, a voz en grito, en los siguientes términos hasta en dos ocasiones: ‘Vaya vergüenza, vaya puta vergüenza”.
La sanción de la RFEF y los partidos que se pierde Franco Mastantuono
Este miércoles, el Comité de Disciplina comunicó que el internacional con la Selección Argentina deberá cumplir dos fechas de suspensión por el insulto al árbitro. De acuerdo a lo informado por el organismo, la medida se encuadra en el artículo 124 del Código Disciplinario de la RFEF, que sanciona actitudes de desconsideración hacia árbitros, directivos y autoridades deportivas. Se trata de la máxima pena prevista en este tipo de casos según el acta.
Así, Mastantuono no podrá estar presente en los encuentros frente a Celta de Vigo y Elche por la máxima categoría del fútbol español. Su regreso podría darse el 22 de marzo, cuando el Real Madrid dispute el clásico ante Atlético de Madrid.
Los próximos partidos de Real Madrid
- 6/3 – Celta de Vigo vs. Real Madrid (LaLiga)
- 11/3 – Real Madrid vs. Manchester City (Champions League)
- 14/3 – Real Madrid vs. Elche (LaLiga)
- 17/3 – Manchester City vs. Real Madrid (Champions League)
- 22/3 – Real Madrid vs. Atlético de Madrid (LaLiga)
