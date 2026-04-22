La Ciudad prohibió los papelitos en las tribunas tras el incendio en el Superclásico
La medida fue tomada de manera preventiva luego del foco ígneo registrado en el estadio Monumental y alcanza a todos los estadios de CABA.
La seguridad en los estadios volvió a quedar en el centro de la escena tras un episodio ocurrido en la previa del último Superclásico entre River y Boca. A raíz de un foco de incendio que se generó en una de las tribunas del estadio Monumental, las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tomaron una decisión inmediata: prohibir el uso de papelitos cortados como elemento de festejo en los espectáculos deportivos.
La medida fue comunicada oficialmente a los clubes mediante un documento en el que se establecen nuevas condiciones para la organización de eventos. “La presente medida tiene carácter preventivo y resulta de aplicación inmediata, debiendo los clubes arbitrar los medios necesarios para su efectivo cumplimiento”, señalaron desde el área de Seguridad.
Además, el comunicado fue aún más contundente al aclarar que “no se otorgarán autorizaciones, en lo sucesivo, para acciones de festejo que contemplen la utilización de los mencionados elementos”. Esto implica que los tradicionales papelitos, habituales en la salida de los equipos al campo de juego, quedarán completamente fuera de escena en los estadios porteños.
La normativa no solo alcanza a las tribunas populares, sino también a plateas y cualquier otro sector destinado al público dentro de los recintos deportivos ubicados en la ciudad. Se trata de una decisión que apunta a reducir riesgos y evitar situaciones que puedan poner en peligro la integridad de los espectadores.
El detonante de esta resolución fue el incidente registrado en el Monumental, donde se produjo un pequeño incendio en la tribuna superior que da hacia la avenida Figueroa Alcorta. Las llamas se propagaron rápidamente entre algunas butacas, lo que obligó a los hinchas a alejarse de la zona mientras intervenían los bomberos.
Si bien el episodio fue controlado sin mayores consecuencias, encendió las alarmas en materia de seguridad y derivó en una respuesta inmediata por parte de las autoridades. La utilización de papelitos, sumada a otros factores, habría contribuido a la propagación del fuego, motivo por el cual se decidió eliminar este tipo de elementos en futuros eventos.
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