La Ciudad prohibió los papelitos en las tribunas tras el incendio en el Superclásico

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El detonante de esta resolución fue el incidente registrado en el Monumental, donde se produjo un pequeño incendio en la tribuna superior que da hacia la avenida Figueroa Alcorta. Las llamas se propagaron rápidamente entre algunas butacas, lo que obligó a los hinchas a alejarse de la zona mientras intervenían los bomberos.

Si bien el episodio fue controlado sin mayores consecuencias, encendió las alarmas en materia de seguridad y derivó en una respuesta inmediata por parte de las autoridades. La utilización de papelitos, sumada a otros factores, habría contribuido a la propagación del fuego, motivo por el cual se decidió eliminar este tipo de elementos en futuros eventos.