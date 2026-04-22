Boca vs. River, por el Superclásico de Reserva 2026: horario, formaciones y TV
Tras el duelo en Primera División que se quedó el azul y oro, los juveniles del Xeneize y el Millonario protagonizan un nuevo capítulo del clásico en el Torneo Proyección.
Apenas unos días después del último Superclásico en la máxima categoría, Boca y River vuelven a medirse, esta vez en el ámbito de la Reserva. El duelo, correspondiente al Torneo Proyección 2026, se disputará este miércoles a las 20 en el predio del conjunto xeneize y promete ser un nuevo capítulo cargado de intensidad entre los dos gigantes del fútbol argentino.
El equipo dirigido por Mariano Herrón llega en un gran momento y como líder de la Zona B. Con 20 puntos acumulados, producto de seis triunfos, dos empates y una sola derrota, el local se posiciona en lo más alto de la tabla, aunque comparte unidades con Lanús, al que supera por diferencia de gol. Además, mantiene una ventaja de tres puntos sobre el cuarto lugar, que marca el límite de clasificación a los cuartos de final.
Uno de los aspectos destacados del conjunto azul y oro es la presencia de varios futbolistas que ya tuvieron rodaje en Primera División. En su última presentación, en la que igualó 1-1 frente a Rafaela, fueron titulares nombres como Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini y Dylan Gorosito, quienes buscarán ser protagonistas también en este clásico.
Del otro lado, River llega con una realidad más irregular. El equipo conducido por “Pichi” Escudero se ubica en la sexta posición de la Zona A con 14 puntos, fuera de los puestos de clasificación a la siguiente fase. Hasta el momento, el Millonario suma cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, un registro que lo obliga a sumar para no perder terreno en la pelea.
Al igual que su rival, la visita también cuenta con jóvenes que ya tuvieron experiencias en el primer equipo. Entre ellos se destacan Agustín Obregón, Agustín De la Cuesta y Cristian Leonel Jaime, quienes aportan roce y jerarquía a un plantel que busca mayor regularidad.
Las posibles formaciones del Boca vs. River de Reserva 2026
- Boca: Agustín Reynoso; Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Matías Satas, Santiago Zampieri; Lautaro Mendieta, Camilo Rey Domenech, Joaquín Ruiz; Tomás Marquez; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre.
- River: Matias Barcia; Lucas Obregón, Ángel Susano, Cirilo Pereyra, Valentin Lucero; Elián Giménez, Agustín De La Cuesta; Alexander Woiski, Ignacio Zaballa, Cristian Jaime; Oswaldo Valencia.
Cómo ver en vivo el Superclásico de Reserva
El encuentro podrá seguirse en vivo a través de la plataforma LPF Play, en lo que será una nueva oportunidad para observar a las futuras promesas del fútbol argentino en un escenario de máxima exigencia. Más allá de las posiciones en la tabla, el Superclásico siempre representa un partido aparte, donde el orgullo y la rivalidad histórica juegan un papel determinante.
Boca vs. River: otros datos
- Horario: 20:00.
- Estadio: Predio de Ezeiza.
- Árbitro: Ignacio Domínguez
- Árbitro asistente 1: Jonathan Florentín
- Árbitro asistente 2: Roberto Rodríguez
- Cuarto árbitro: Antonela Álvarez
- TV: LPF Play.
Así están las tablas de posiciones en el Torneo Proyección 2026
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