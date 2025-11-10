Gimnasia vs. Vélez, por el Torneo Clausura 2025: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

El conjunto platense viene de protagonizar un golpe histórico al vencer a River en el Monumental por primera vez en dos décadas, un resultado que significó un envión anímico y deportivo. Con 32 puntos en su haber, logró alejarse de la zona roja y solo necesita sumar de a tres para confirmar su continuidad en Primera. Está cuatro unidades por encima de San Martín de San Juan y Godoy Cruz, y cinco arriba de Aldosivi, por lo que un triunfo en casa lo dejaría matemáticamente salvado.