Conor McGregor selló su boda en el Vaticano y celebró con una fiesta de lujo en Roma
El luchador irlandés y Dee Devlin se casaron en una ceremonia íntima y coronaron el día con una exclusiva celebración llena de detalles ostentosos
Conor McGregor volvió a captar la atención mundial, esta vez lejos del octágono, al contraer matrimonio con Dee Devlin en una ceremonia tan reservada como impactante. El histórico luchador de MMA y su pareja desde hace más de 15 años sellaron su relación dentro de los muros del Vaticano y luego celebraron con una fastuosa fiesta privada en un exclusivo club de Roma.
La boda se llevó a cabo en la Chiesa di Santo Stefano degli Abissini, una pequeña iglesia ubicada dentro del territorio vaticano. El evento se desarrolló bajo estrictas medidas de privacidad y contó únicamente con la presencia de familiares y amigos íntimos, en línea con el perfil discreto que la pareja buscó para la ceremonia religiosa.
Sin embargo, tras el momento solemne, McGregor y Devlin dieron paso a una celebración de alto impacto visual. Un video difundido en redes sociales mostró algunos detalles del festejo posterior, donde se pudo ver a los recién casados disfrutando de la noche junto a sus invitados, rodeados de lujo y una ambientación cuidadosamente diseñada.
Dee Devlin lució un vestido de novia de encaje, de manga larga, que se destacó por su elegancia clásica, mientras que McGregor optó por un esmoquin negro tradicional con chaleco, fiel a su estilo sofisticado. En las imágenes se lo vio relajado, bailando, fumando un puro y compartiendo momentos distendidos con los asistentes.
Uno de los puntos más llamativos de la fiesta fue la escenografía. Un letrero de neón con la inscripción “Casa de McGregor” se ubicó sobre el escenario donde tocó una banda en vivo que animó la velada hasta altas horas de la noche. Además, los invitados pudieron disfrutar de una barra de habanos completamente equipada, con puros recién hechos, un detalle que reforzó el carácter exclusivo del evento.
Los fuegos artificiales iluminaron el cielo romano y marcaron uno de los momentos más impactantes de la celebración, aportando un cierre espectacular a la jornada. El video del evento fue compartido por la cuenta oficial de Revolutionary Cigars, empresa vinculada al entretenimiento y los eventos de lujo.
El traslado de los novios también estuvo a la altura del contexto: recorrieron las calles de Roma a bordo de un Rolls-Royce Phantom III de la década del 30, un automóvil clásico que no pasó desapercibido y atrajo la mirada de curiosos y testigos ocasionales.
La boda se concretó luego de que la pareja descartara la posibilidad de casarse en la Capilla Sixtina, un deseo que no pudo cumplirse por las estrictas normas del Vaticano. Aun así, McGregor y Devlin lograron llevar adelante una ceremonia cargada de simbolismo religioso y una celebración que reflejó el estilo y la personalidad del luchador irlandés, en una jornada que combinó intimidad, tradición y ostentación.
