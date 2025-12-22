Conor McGregor selló su boda en el Vaticano y celebró con una fiesta de lujo en Roma

Los fuegos artificiales iluminaron el cielo romano y marcaron uno de los momentos más impactantes de la celebración, aportando un cierre espectacular a la jornada. El video del evento fue compartido por la cuenta oficial de Revolutionary Cigars, empresa vinculada al entretenimiento y los eventos de lujo.

image

El traslado de los novios también estuvo a la altura del contexto: recorrieron las calles de Roma a bordo de un Rolls-Royce Phantom III de la década del 30, un automóvil clásico que no pasó desapercibido y atrajo la mirada de curiosos y testigos ocasionales.

La boda se concretó luego de que la pareja descartara la posibilidad de casarse en la Capilla Sixtina, un deseo que no pudo cumplirse por las estrictas normas del Vaticano. Aun así, McGregor y Devlin lograron llevar adelante una ceremonia cargada de simbolismo religioso y una celebración que reflejó el estilo y la personalidad del luchador irlandés, en una jornada que combinó intimidad, tradición y ostentación.

image