André Pierre Gignac sorprendió al vestir una camiseta histórica de Boca y revolucionó a los hinchas

El francés incluso llegó a mencionar que le atraía la posibilidad de jugar la Copa Libertadores y tener una revancha deportiva ante River, recordando la final perdida por Boca un año antes. Aun así, eligió la fidelidad al club que lo convirtió en ídolo absoluto, decisión que fue celebrada por los hinchas regiomontanos.

Con este gesto simbólico, Gignac volvió a unir dos mundos futboleros muy pasionales. La camiseta de Boca, la figura de Riquelme y la historia de un goleador europeo que estuvo cerca de llegar a la Bombonera se mezclaron en una imagen que recorrió el continente y volvió a demostrar el peso cultural del club argentino en el fútbol internacional.