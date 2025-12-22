André Pierre Gignac sorprendió al vestir una camiseta histórica de Boca y revolucionó a los hinchas
El goleador francés apareció en un partido informal con la casaca número 10 que usó Riquelme y reavivó el recuerdo de su frustrado pase al Xeneize.
André-Pierre Gignac, uno de los futbolistas extranjeros más emblemáticos que pasaron por el fútbol mexicano en las últimas décadas, volvió a ser tendencia mundial por un gesto inesperado. El delantero francés, máximo goleador histórico de Tigres UANL, disputó un partido informal en Monterrey luciendo una camiseta retro de Boca, una imagen que rápidamente se viralizó y generó furor entre los hinchas xeneizes.
El atacante de 40 años eligió una casaca muy especial: la azul y oro con el número 10 que utilizó Juan Román Riquelme en su última temporada como jugador azul y oro, durante el ciclo 2013/2014. No se trató de un detalle menor, ya que esa camiseta está profundamente ligada a uno de los máximos ídolos en la historia del club argentino y a una etapa cargada de simbolismo para los hinchas.
El episodio ocurrió en el club amateur Benarami, pocos días después de la derrota de Tigres frente a Toluca en la final del Torneo Clausura de la LigaMX. Lejos de pasar inadvertida, la presencia de Gignac con la camiseta de Boca llamó la atención de inmediato y las imágenes comenzaron a circular masivamente en redes sociales, donde miles de fanáticos interpretaron el gesto como un guiño al Xeneize y a su historia.
Gignac estuvo cerca de llegar a Boca en la gestión de Daniel Angelici
La escena también reavivó un viejo recuerdo: el frustrado fichaje del delantero francés por Boca en 2019. En aquel momento, la dirigencia encabezada por Daniel Angelici, con Nicolás Burdisso como mánager, realizó una oferta formal para sumarlo al plantel. El propio Gignac reconoció que la propuesta fue concreta y seductora, pero decidió continuar en Tigres por una mezcla de razones personales y deportivas.
“La oferta de Boca fue muy en serio. Yo no quería faltar el respeto a Boca, porque es un gran club y me encanta ese club”, explicó en su momento el atacante, dejando en claro el respeto que siente por la institución argentina. Sin embargo, también remarcó que su objetivo era retirarse en Tigres y alcanzar marcas históricas que todavía tenía pendientes en el club mexicano.
El francés incluso llegó a mencionar que le atraía la posibilidad de jugar la Copa Libertadores y tener una revancha deportiva ante River, recordando la final perdida por Boca un año antes. Aun así, eligió la fidelidad al club que lo convirtió en ídolo absoluto, decisión que fue celebrada por los hinchas regiomontanos.
Con este gesto simbólico, Gignac volvió a unir dos mundos futboleros muy pasionales. La camiseta de Boca, la figura de Riquelme y la historia de un goleador europeo que estuvo cerca de llegar a la Bombonera se mezclaron en una imagen que recorrió el continente y volvió a demostrar el peso cultural del club argentino en el fútbol internacional.
