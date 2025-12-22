Corinthians cerró el año con un título clave: así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2026
El Timao se consagró campeón de la Copa de Brasil, obtuvo un premio millonario y terminó de ordenar el mapa de clasificados al máximo torneo continental
Corinthians coronó una temporada intensa con una consagración de enorme peso deportivo e institucional. El equipo paulista se quedó con la Copa de Brasil tras vencer por 2-1 a Vasco da Gama en la final disputada en el estadio Maracaná y, como consecuencia directa, selló su clasificación a la Copa Libertadores 2026. El triunfo no solo significó un nuevo trofeo para las vitrinas del club, sino que también modificó el escenario continental y dejó prácticamente definidos los participantes del certamen más importante de Sudamérica a nivel clubes.
La victoria ante Vasco representó un golpe de autoridad en un año que había tenido vaivenes en el plano local. El Timao no logró destacarse en el Brasileirao, donde terminó en la 13ª posición, un lugar que en condiciones normales apenas le hubiese permitido acceder a la Copa Sudamericana. Sin embargo, este éxito cambió por completo el panorama: el boleto a la Libertadores quedó asegurado y el cupo a la Sudamericana pasó a manos de Vitória, reconfigurando la distribución de plazas internacionales.
Desde el punto de vista económico, la consagración también tuvo un impacto significativo: embolsó alrededor de 13,6 millones de dólares solo por disputar y ganar la final, cifra que asciende a casi 18 millones si se contabilizan los premios acumulados durante las rondas previas del certamen. Este ingreso extra fortalece las arcas del club y le brinda un margen mayor para planificar el próximo año, con el desafío continental como principal objetivo.
La obtención de la Copa de Brasil marcó la cuarta conquista del torneo para Corinthians, que ya había levantado el trofeo en 1995, 2002 y 2009. Además, el título le permitió cerrar la temporada con dos consagraciones, ya que a comienzos de año también se había quedado con el Campeonato Paulista tras imponerse a Palmeiras en la final. El ciclo iniciado con Ramón Díaz al frente del equipo termina así con un balance positivo, más allá de un rendimiento irregular en el torneo doméstico.
Con el ingreso del conjunto paulista, la Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos a 46 de los 47 equipos participantes. Solo resta conocerse el último representante de Bolivia, que saldrá de la definición entre San Antonio Bulo Bulo y Nacional de Potosí. En cuanto a la representación argentina, quedaron confirmados Lanús, Platense, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Rosario Central y Boca Juniors, siendo este último el único de los denominados “cinco grandes” en la competencia. El escenario queda casi completo para una edición que promete alto nivel y grandes cruces desde el inicio.
Así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2026
BOMBO 1
- Flamengo (campeón)
- Palmeiras (1)
- Boca (4)
- Peñarol (5)
- Nacional (8)
- Liga de Quito (10)
- Fluminense (11)
- Independiente del Valle (16)
BOMBO 2
- Libertad (17)
- Estutudiantes (18)
- Cerro Porteño (20)
- Lanús (21)
- Corinthians (22)
- Bolívar (23)
- Cruzeiro (29)
- Universitario (32)
BOMBO 3
- Junior (34)
- U. Católica de Chile (35)
- Rosario Central (48)
- Independiente Santa Fe (53)
- Always Ready (64)
- Coquimbo (82)
- D. La Guaira (114)
- Cusco (142)
BOMBO 4
- Universidad Central (179)
- Platense (223)
- Independiente Rivadavia (sin ranking)
- Mirassol (sin ranking)
- Equipo fases preliminares
- Equipo fases preliminares
- Equipo fases preliminares
- Equipo fases preliminares
