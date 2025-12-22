Corinthians cerró el año con un título clave: así quedaron los bombos de la Copa Libertadores 2026

La victoria ante Vasco representó un golpe de autoridad en un año que había tenido vaivenes en el plano local. El Timao no logró destacarse en el Brasileirao, donde terminó en la 13ª posición, un lugar que en condiciones normales apenas le hubiese permitido acceder a la Copa Sudamericana. Sin embargo, este éxito cambió por completo el panorama: el boleto a la Libertadores quedó asegurado y el cupo a la Sudamericana pasó a manos de Vitória, reconfigurando la distribución de plazas internacionales.