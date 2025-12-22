Ricardo Centurión cerró su etapa en Bolivia: analiza un regreso al fútbol argentino
Tras finalizar su vínculo con Oriente Petrolero, el delantero de 32 años quedó libre y su nombre volvió a circular en el mercado local.
Ricardo Centurión puso punto final a su experiencia en el fútbol boliviano y ya comienza a delinear su futuro profesional con la intención de volver a jugar en la Argentina. El atacante de 32 años se despidió oficialmente de Oriente Petrolero, club al que había llegado en abril de 2025 tras un extenso período de inactividad, y quedó en libertad de acción para definir su próximo paso.
La despedida se produjo a través de un mensaje cargado de emoción dirigido a los hinchas del conjunto de Santa Cruz de la Sierra. En un video difundido por la cuenta @golivianos.gp, Centurión agradeció el apoyo recibido y dejó una reflexión que marcó el tono de su salida. “En la vida va a haber más sufrimiento que éxito y cuando logremos el éxito, estemos o no estemos nosotros, que ahí lo disfruten muchísimo”, expresó, visiblemente conmovido.
El paso de Centurión por Oriente Petrolero significó su regreso a la competencia luego de dos años sin actividad oficial. En el equipo boliviano disputó 31 partidos, convirtió 9 goles y aportó 4 asistencias, números que reflejan una participación activa, aunque su ciclo estuvo atravesado por altibajos deportivos y situaciones extrafutbolísticas.
Formado en Racing y con pasos por Boca, San Pablo, Genoa, Atlético San Luis, Vélez, Barracas Central y San Lorenzo, el delantero busca ahora una nueva oportunidad para relanzar su carrera en el país. En ese contexto, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que su nombre vuelva a aparecer en la Liga Profesional de Fútbol (LPF).
Ricardo Centurión podría volver al fútbol argentino tras su paso por Bolivia
Uno de los clubes vinculados recientemente a Centurión es Banfield. Según informó el periodista partidario Ángel Cabañas, el futbolista fue ofrecido al Taladro, que renovó la continuidad de Pedro Troglio como director técnico. “Se fue de Bolivia, es jugador libre y lo ofrecieron a Banfield. Quiere volver a jugar en la Argentina”, señaló en redes sociales, alimentando los rumores.
Sin embargo, su salida de Bolivia no estuvo exenta de polémica. En noviembre pasado, Centurión protagonizó un fuerte altercado con el árbitro Herlan Salazar durante un partido ante San José, tras ser expulsado. Según las imágenes difundidas, el jugador reaccionó de manera violenta, con insultos y gestos intimidantes, lo que derivó en un informe del Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol.
El ente lo acusó por “emplear lenguaje grosero ofensivo y humillante en contra del árbitro”, una falta que podría haberle valido una sanción de hasta seis meses. Ese episodio terminó de desgastar su relación con el club y aceleró el final de su ciclo.
Ahora, con el pase en su poder, Centurión enfrenta una etapa decisiva. Su intención es clara: volver a sentirse futbolista en el fútbol argentino y encontrar un entorno que le permita continuidad y estabilidad, en una carrera marcada tanto por su talento como por reiteradas turbulencias.
