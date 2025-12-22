Ricardo Centurión cerró su etapa en Bolivia: analiza un regreso al fútbol argentino

ricardo centurion 1

Sin embargo, su salida de Bolivia no estuvo exenta de polémica. En noviembre pasado, Centurión protagonizó un fuerte altercado con el árbitro Herlan Salazar durante un partido ante San José, tras ser expulsado. Según las imágenes difundidas, el jugador reaccionó de manera violenta, con insultos y gestos intimidantes, lo que derivó en un informe del Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol.

El ente lo acusó por “emplear lenguaje grosero ofensivo y humillante en contra del árbitro”, una falta que podría haberle valido una sanción de hasta seis meses. Ese episodio terminó de desgastar su relación con el club y aceleró el final de su ciclo.

Ahora, con el pase en su poder, Centurión enfrenta una etapa decisiva. Su intención es clara: volver a sentirse futbolista en el fútbol argentino y encontrar un entorno que le permita continuidad y estabilidad, en una carrera marcada tanto por su talento como por reiteradas turbulencias.