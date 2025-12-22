El mensaje de un jugador de Acassuso que emocionó tras el ascenso: "Hay que concientizar"

El ascenso de Acassuso a la Primera Nacional quedará en la historia del club por lo deportivo, pero también por un mensaje que conmovió y generó un fuerte impacto más allá del resultado. Federico Tursi, arquero y una de las figuras del equipo en la final del Reducido ante Deportivo Armenio, aprovechó el micrófono tras la consagración para compartir una experiencia personal y transformar la celebración en un llamado a la concientización.