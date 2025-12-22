El mensaje de un jugador de Acassuso que emocionó tras el ascenso: "Hay que concientizar"
El arquero del Quemero utilizó el histórico logro deportivo para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama y dejó un testimonio que trascendió el fútbol
El ascenso de Acassuso a la Primera Nacional quedará en la historia del club por lo deportivo, pero también por un mensaje que conmovió y generó un fuerte impacto más allá del resultado. Federico Tursi, arquero y una de las figuras del equipo en la final del Reducido ante Deportivo Armenio, aprovechó el micrófono tras la consagración para compartir una experiencia personal y transformar la celebración en un llamado a la concientización.
“Dejame aprovechar este espacio para mandarle un abrazo muy grande a Caro, mi amor, que este año peleamos contra un cancercito de mama”, expresó el futbolista en diálogo con TyC Sports, con la voz cargada de emoción. En medio de la euforia por un ascenso histórico después de 79 años, el arquero eligió poner en primer plano una lucha íntima, atravesada por el miedo, la incertidumbre y la esperanza.
Las palabras de Tursi resonaron con fuerza porque rompieron con el discurso habitual del festejo deportivo. En lugar de centrarse únicamente en el logro colectivo, el arquero decidió utilizar la visibilidad del momento para enviar un mensaje claro y directo sobre la importancia de la prevención y los controles médicos. “Hay que concientizar y hacerse ecografías de mama”, fue la idea central que sobrevoló su testimonio, que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Histórico: Acassuso volvió a la Primera Nacional tras 79 años
El mensaje cobró aún más valor por el contexto. Acassuso acababa de asegurar su regreso a la Primera Nacional tras casi ocho décadas de ausencia, luego de empatar 1-1 en la revancha y quedarse con la serie gracias al triunfo por 1-0 en el partido de ida. Sin embargo, para Tursi, el verdadero triunfo también estaba fuera de la cancha, en una batalla silenciosa que enfrentó junto a su pareja durante todo el año.
La repercusión fue inmediata. Hinchas, colegas y periodistas destacaron la valentía del arquero para exponer una situación personal en un momento de máxima exposición mediática. Su testimonio funcionó como recordatorio de que detrás de los resultados y las camisetas hay historias humanas que muchas veces quedan invisibilizadas.
El fútbol, en este caso, actuó como amplificador de un mensaje social necesario. La lucha contra el cáncer de mama, la importancia del diagnóstico temprano y el acompañamiento emocional aparecieron en el centro de la escena gracias a la voz de un protagonista que eligió hablar cuando todos esperaban festejos.
