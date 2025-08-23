Contenido sensible: revelan video inédito del momento en que el hincha de la U de Chile cae al vacío

Testimonios visuales que circulan en redes sociales muestran cómo Alfaro fue acorralado y agredido por un grupo de seguidores de Independiente. Con el rostro ensangrentado y visiblemente aterrorizado, se lo ve pidiendo perdón mientras lo golpean. En su intento por escapar, el aficionado se lanzó al vacío desde una altura considerable, sufriendo heridas de extrema gravedad.

Fue llevado de urgencia al Hospital Fiorito, donde fue operado por traumatismos craneoencefálicos severos, fracturas y un hundimiento de cráneo. Su estado es de riesgo vital. Por ello, su familia, con la colaboración del municipio de La Calera, ha comenzado una campaña para recaudar fondos y viajar a Argentina para estar junto a él.

El joven de 33 años es padre de tres hijas y un apasionado seguidor del equipo chileno. De hecho, había compartido en sus redes sociales momentos de la previa del partido del pasado miércoles con sus amigos.