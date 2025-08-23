Contenido sensible: revelan video inédito del momento en que el hincha de la U de Chile cae al vacío
El clip que trascendió en las últimas horas muestra cómo el simpatizante chileno cae al vacío, en una filmación que se realizó desde afuera del estadio de Independiente.
La catástrofe que se desató este miércoles en la cancha de Independiente sigue generando todo tipo de repercusiones. En lo que significó casi una masacre de la barra del Rojo contra un puñado de hinchas de la Universidad de Chile -equipo que disputaba los octavos de final con el conjunto de Avellaneda-, trascendió un nuevo video de uno de los episodios más tétricos de esa fatídica noche: el simpatizante chileno que cayó al vacío tras intentar escapar de la barrabrava local.
La filmación, que fue realizada desde afuera del estadio Libertadores de América y que fue difundida por el medio El Bonaerense, muestra a Gonzalo Felipe Alfaro Erazo, de 33 años, cayendo de manera abrupta y dando vueltas en el aire, mientras realizaba sus esfuerzos por no ser alcanzado por la violencia de un gran número de hinchas del Rojo.
Por supuesto, el clip causó total conmoción en redes sociales, dado que expone de una manera más clara lo dura que fue la caída y explica, de alguna manera, el estado de gravedad en que se encuentra el joven chileno. Las exclamaciones de la persona que filma son, realmente, conmovedoras.
Cómo sigue Gonzalo, el hincha chileno que cayó al vacío
Oriundo de La Calera, Chile, Gonzalo Alfaro se encuentra hospitalizado en estado grave tras caer de una de las tribunas del estadio Libertadores de América.
Testimonios visuales que circulan en redes sociales muestran cómo Alfaro fue acorralado y agredido por un grupo de seguidores de Independiente. Con el rostro ensangrentado y visiblemente aterrorizado, se lo ve pidiendo perdón mientras lo golpean. En su intento por escapar, el aficionado se lanzó al vacío desde una altura considerable, sufriendo heridas de extrema gravedad.
Fue llevado de urgencia al Hospital Fiorito, donde fue operado por traumatismos craneoencefálicos severos, fracturas y un hundimiento de cráneo. Su estado es de riesgo vital. Por ello, su familia, con la colaboración del municipio de La Calera, ha comenzado una campaña para recaudar fondos y viajar a Argentina para estar junto a él.
El joven de 33 años es padre de tres hijas y un apasionado seguidor del equipo chileno. De hecho, había compartido en sus redes sociales momentos de la previa del partido del pasado miércoles con sus amigos.
