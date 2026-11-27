Luis Caputo con Javier Milei

La situación genera interrogantes sobre la legalidad y transparencia de los procedimientos utilizados para avanzar en la valuación de empresas consideradas estratégicas, entre ellas AySA, Transener, Nucleoeléctrica Argentina, Belgrano Cargas e Intercargo.

Las objeciones también alcanzan el caso de Nucleoeléctrica Argentina, una de las compañías energéticas más importantes del país y que controla las centrales nucleares. Según trascendió, parte de las tareas de valuación habrían sido derivadas a entidades financieras estatales, una decisión que despertó cuestionamientos técnicos debido a la complejidad de los activos involucrados.

Mientras el Gobierno intenta acelerar su programa de reformas y desprendimiento de empresas públicas, los fallos judiciales y las denuncias sobre presuntas irregularidades en los mecanismos de tasación amenazan con ralentizar un proceso que constituye uno de los pilares centrales de la política económica de la gestión libertaria.

AySA

La suspensión de la venta de AySA no solo abre un nuevo frente legal para la Casa Rosada, sino que también reinstala el debate sobre el futuro de los servicios públicos esenciales, el control estatal de los recursos estratégicos y las garantías ambientales que deben resguardarse en cualquier proceso de privatización.