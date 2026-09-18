El mensaje de Chiqui Tapia a Marcelo Gallardo tras su presentación como DT de Ecuador
El presidente de la AFA felicitó al exentrenador de River por asumir al frente de la selección ecuatoriana y destacó su trayectoria en el fútbol argentino.
Marcelo Gallardo fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador y comenzó una etapa inédita en su carrera como director técnico. El Muñeco asumió el desafío de conducir a un seleccionado nacional y, tras su llegada a Quito, recibió un mensaje público de Claudio "Chiqui" Tapia.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) utilizó sus redes sociales para felicitar al entrenador argentino por su nuevo cargo y también saludó a Francisco Egas, titular de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). "Quiero hacer una mención especial y felicitar a Marcelo Gallardo por asumir este nuevo desafío al frente de la selección de Ecuador", escribió Tapia.
El dirigente de la AFA también destacó la trayectoria que Gallardo construyó durante sus años como entrenador y le envió sus mejores deseos para esta nueva etapa profesional. "Un enorme representante de nuestro fútbol, con una trayectoria marcada por el trabajo, la jerarquía y grandes logros", expresó Tapia.
¿Qué dijo Gallardo durante su presentación?
Durante la conferencia de prensa realizada en Quito, Gallardo explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de Ecuador. El entrenador argentino contó que la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) se había contactado anteriormente con su entorno, aunque en aquel momento no consideraba que fuera el momento adecuado para asumir el cargo.
"Quiero agradecerle al presidente de la federación, que hace un tiempo se puso en contacto mi entorno para saber cuál era mi situación. En ese momento, no estaba en condiciones de aceptar semejante desafío. Esto para mí es un desafío de vida, porque tener esta oportunidad me pone en una situación diferente a lo que estaba acostumbrado", señaló.
El Muñeco también hizo referencia a lo que significa incorporarse a un nuevo país y trabajar con una selección que atraviesa un proceso de crecimiento. "Vengo a conocer otra cultura y quiero que todos nos carguemos de ilusión. Es un honor", agregó.
"Hay que darle inicio a un proceso, más allá de las ideas que tengamos. Hay que intentar que esta nueva etapa sostenga todo lo bueno que viene haciendo esta generación y potenciarla en base a lo que nosotros queremos desarrollar. Deben representar a todo el pueblo ecuatoriano", sostuvo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario