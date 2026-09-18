El mensaje de Chiqui Tapia a Marcelo Gallardo tras su presentación como DT de Ecuador

El Muñeco también hizo referencia a lo que significa incorporarse a un nuevo país y trabajar con una selección que atraviesa un proceso de crecimiento. "Vengo a conocer otra cultura y quiero que todos nos carguemos de ilusión. Es un honor", agregó.

"Hay que darle inicio a un proceso, más allá de las ideas que tengamos. Hay que intentar que esta nueva etapa sostenga todo lo bueno que viene haciendo esta generación y potenciarla en base a lo que nosotros queremos desarrollar. Deben representar a todo el pueblo ecuatoriano", sostuvo.