Copa Davis: Argentina venció a Turquía y se clasificó a los Qualifiers 2027

Qué son los Qualifiers de la Copa Davis y cuando se juegan

Los Qualifiers son la instancia de clasificación de la Copa Davis en la que distintas selecciones nacionales se enfrentan en series eliminatorias para acceder a la fase final del torneo. Los equipos compiten por un lugar entre las naciones que disputarán el título.

Argentina volverá a disputar esta instancia en 2027, luego de asegurar su permanencia en el Grupo Mundial con el triunfo ante Turquía.

La primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2027 está prevista para febrero de ese año, aunque la fecha exacta de los enfrentamientos todavía debe ser confirmada por la organización. Argentina consiguió su lugar tras derrotar a Turquía y asegurar su permanencia en el Grupo Mundial.