Copa Davis: Argentina venció a Turquía y se clasificó a los Qualifiers 2027
El equipo capitaneado por Javier Frana se impuso 3-1 en Neuquén y alcanzó las 100 series ganadas en la historia del certamen.
El equipo argentino de Copa Davis derrotó 3-1 a Turquía en Neuquén y se clasificó a los Qualifiers 2027. Tras dos victorias en los singles, el conjunto nacional cayó en el dobles, pero Francisco Cerúndolo selló la serie con una contundente victoria sobre Mert Alkaya por 6-1 y 6-0.
El equipo argentino había comenzado la jornada del sábado con dos triunfos en los partidos individuales, lo que le permitió quedar a un paso de la clasificación. Sin embargo, Turquía sorprendió en el dobles y estiró la definición.
El capitán del conjunto turco, Erhan Oral, decidió modificar la formación para ese encuentro y dispuso que Yanki Erel compartiera cancha con Arda Azkara. La estrategia le dio resultado, ya que la dupla se impuso por 6-4 y 6-4 para mantener con vida a su equipo.
Pese al resultado inesperado, el público que colmó el estadio Ruca Che redobló el aliento y recibió con entusiasmo a Francisco Cerúndolo, quien volvió a salir a la cancha para definir la serie. El argentino no tuvo inconvenientes para superar a Mert Alkaya y se impuso en apenas 48 minutos, cediendo un solo game.
Con el triunfo, el equipo capitaneado por Javier Frana aseguró su permanencia en el Grupo Mundial de la Copa Davis y volverá a disputar los Qualifiers en febrero de 2027. Además, la victoria significó la serie número 100 ganada por Argentina en la historia de la competencia.
Qué son los Qualifiers de la Copa Davis y cuando se juegan
Los Qualifiers son la instancia de clasificación de la Copa Davis en la que distintas selecciones nacionales se enfrentan en series eliminatorias para acceder a la fase final del torneo. Los equipos compiten por un lugar entre las naciones que disputarán el título.
Argentina volverá a disputar esta instancia en 2027, luego de asegurar su permanencia en el Grupo Mundial con el triunfo ante Turquía.
La primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2027 está prevista para febrero de ese año, aunque la fecha exacta de los enfrentamientos todavía debe ser confirmada por la organización. Argentina consiguió su lugar tras derrotar a Turquía y asegurar su permanencia en el Grupo Mundial.
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