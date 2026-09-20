"Dejá de llorar": el picante cruce de Cuti Romero con Jude Bellingham en el triunfazo de Atlético de Madrid
En un partidazo disputado en el derbi madrileño, el "Colchonero" se impuso por 2 a 1 con presencia argentina desde el arranque.
En un duelo vibrante, el Atlético de Madrid se quedó con una trabajada e importantísima victoria por 2 a 1 frente al Real Madrid, en un encuentro que contó con una marcada presencia argentina y marcado por la presencia de Cuti Romero y un picante cruce con Jude Bellingham, quizás rememorando algo pendiente del pasado Mundial 2026.
El fútbol europeo regaló este fin de semana un nuevo capítulo de máxima tensión y emociones con el clásico madrileño. Tanto Romero como Giuliano Simeone fueron titulares en el esquema del Cholo Simeone, mientras que Julián Álvarez ingresó en el complemento para aportar frescura en el tramo final del cotejo.
Sin embargo, más allá del marcador y la trascendencia de los puntos en juego, una de las grandes apostillas de la tarde europea se vivió sobre el césped cuando el partido aún se encontraba empatado sin goles. El defensor central argentino protagonizó un cruce picante con la gran figura merengue, el inglés Bellingham.
El cruce Cuti Romero con Jude Bellingham
Todo se desató cuando el Cuti Romero fue con todo a disputar una pelota dividida, cruzando al mediocampo británico con la intensidad que lo caracteriza. Ante las enérgicas quejas y reclamos de Bellingham por la dureza de la acción, la respuesta del zaguero argentino no tardó en llegar: lejos de achicarse, le hizo señas ostensibles con las manos dando a entender que estaba "llorando", una provocación clásica que desató el fastidio del volante europeo.
La chispa entre ambos no es casualidad ni se limita al ámbito de La Liga. Los memoriosos y seguidores del fútbol internacional rápidamente remontaron el cruce a antecedentes recientes, recordando que la pica entre el marcador central y el volante británico viene cocinándose desde las instancias decisivas de las grandes citas, reviviendo el clima de tensión de la semifinal del Mundial 2026, en la que la Selección Argentina se impuso frente a Inglaterra para avanzar de ronda.
Con la victoria consumada, el Atlético festejó en el derbi, consolidó la gran actuación de sus compatriotas en cancha y dejó una postal que ratifica que los duelos entre el Cuti y las grandes estrellas del viejo continente nunca pasan desapercibidos.
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