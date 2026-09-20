"Dejá de llorar": el picante cruce de Cuti Romero con Jude Bellingham en el triunfazo de Atlético de Madrid

"DEJÁ DE LLORAR"



Picante cruce de Cuti Romero con Jude Bellingham en el clásico madrileño pic.twitter.com/6rt7xkVhAT — minutouno (@minutounocom) September 20, 2026

La chispa entre ambos no es casualidad ni se limita al ámbito de La Liga. Los memoriosos y seguidores del fútbol internacional rápidamente remontaron el cruce a antecedentes recientes, recordando que la pica entre el marcador central y el volante británico viene cocinándose desde las instancias decisivas de las grandes citas, reviviendo el clima de tensión de la semifinal del Mundial 2026, en la que la Selección Argentina se impuso frente a Inglaterra para avanzar de ronda.

Con la victoria consumada, el Atlético festejó en el derbi, consolidó la gran actuación de sus compatriotas en cancha y dejó una postal que ratifica que los duelos entre el Cuti y las grandes estrellas del viejo continente nunca pasan desapercibidos.