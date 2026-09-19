Copa Davis: Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante pusieron a la Argentina 2-0 ante Turquía
Fue una jornada perfecta en el Estadio Ruca Che de Neuquén, donde los dos singlistas argentinos ganaron claramente sus partidos para sostener el invicto ante el equipo turco.
Este fue un sábado perfecto para el tenis argentino, ya que Thiago Tirante sumó su victoria a la previa de Francisco Cerúndolo, poniendo a la Argentina 2-0 ante Turquía para continuar con la esperanza intacta de permanecer en la zona mundial de la Copa Davis.
Como se sabe, a principio de año el equipo nacional había caído ante Corea del Sur por la primera ronda de los qualifiers y le toca jugar de local después de más de dos años y medio, y por primera vez en la provincia de Neuquén, en un Estadio Ruca Che que lució remodelado y colmado por un fervoroso público.
Y los singlistas argentinos no defraudaron a nadie. Arrancó la jornada la primera raqueta argentina: Francisco Cerúndolo, que demostró ante el turco Yanki Erel (305°) por qué está en el puesto 23° del ranking global, ganándole sin mayores sobresaltos por 6-0 y 6-4.
Después le tocó el turno a Thiago Tirante (52° del ranking mundial ATP), quien confirmó su buen año con otro triunfo ante Mert Alkaya (296°) por 6-2 y 6-4 en una hora y cuarto de partido, cerrando un sábado con mucha emoción para los fanáticos del tenis y de la Davis en particular.
“Me encanta esto de jugar en Argentina, es de lo más lindo que hay, me potencia mucho. Fue una fiesta”, afirmó Fran tras el partido que abrió un sábado neuquino colmado de público, festejos y victorias.
La serie entre Argentina y Turquía en el Estadio Ruca Che de Neuquén continúa desde las 11 de este domingo con un partido confirmado y otros dos por ver. En principio, la pareja nacional conformada por Guido Andreozzi y Andrés Molteni enfrentará a los turcos Tuncay Duran y Arda Azkara en dobles.
Si la Argentina se pone 3-0 con una victoria en dobles, no harán falta otros partidos de singles; caso contrario y a continuación, Cerúndolo enfrentará Mert Alkaya y Tirante hará lo propio contra Yanki Erel.
Nadia Podorowska es finalista en San Pablo
Para el tenis femenino también fue un excelente sábado, ya que Nadia Podoroska logró un triunfo histórico ante la española Paula Badosa (ex 2° del ranking WTA) por 6-3 y 6-4 en las semifinales del WTA 250 de San Pablo.
Con esta victoria que le asegura subir 118 puestos en el ranking mundial, ingresando al Top 200, la rosarina rompió una racha de 13 años sin tenistas argentinas en una final de singles del circuito mayor de la WTA, ya que la última había sido Paula Ormaechea en Bogotá 2013.
Ahora, la tenista argentina jugará la gran final este domingo desde el mediodía argentino contra la también española Kaitlin Quevedo, 105° a nivel mundial pero ascendiendo al 91° con su triunfo semifinalista ante Anna Blinkova.
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