Copa Davis: Francisco Cerúndolo y Thiago Tirante pusieron a la Argentina 2-0 ante Turquía

La serie entre Argentina y Turquía en el Estadio Ruca Che de Neuquén continúa desde las 11 de este domingo con un partido confirmado y otros dos por ver. En principio, la pareja nacional conformada por Guido Andreozzi y Andrés Molteni enfrentará a los turcos Tuncay Duran y Arda Azkara en dobles.

El match point y el festejo de Thiago Tirante. Gentileza AAT

Si la Argentina se pone 3-0 con una victoria en dobles, no harán falta otros partidos de singles; caso contrario y a continuación, Cerúndolo enfrentará Mert Alkaya y Tirante hará lo propio contra Yanki Erel.

Nadia Podorowska es finalista en San Pablo

Para el tenis femenino también fue un excelente sábado, ya que Nadia Podoroska logró un triunfo histórico ante la española Paula Badosa (ex 2° del ranking WTA) por 6-3 y 6-4 en las semifinales del WTA 250 de San Pablo.

Con esta victoria que le asegura subir 118 puestos en el ranking mundial, ingresando al Top 200, la rosarina rompió una racha de 13 años sin tenistas argentinas en una final de singles del circuito mayor de la WTA, ya que la última había sido Paula Ormaechea en Bogotá 2013.

La rosarina Nadia Podorowka es finalista en San Pablo.

Ahora, la tenista argentina jugará la gran final este domingo desde el mediodía argentino contra la también española Kaitlin Quevedo, 105° a nivel mundial pero ascendiendo al 91° con su triunfo semifinalista ante Anna Blinkova.