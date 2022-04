Estudiantes empató con Colón y es el primer clasificado

El conjunto de La Plata abordó este compromiso con una formación alternativa por la decisión de su director técnico, Ricardo Zielinski, de ofrecerles descanso a los habituales titulares con vista al partido del martes próximo en La Plata ante Bragantino, de Brasil, con quien comparte la cima del grupo C de la Copa Libertadores, con 4 puntos.

Síntesis de Colón 2-2 Estudiantes de La Plata

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Rafael Delgado y Joaquín Novillo; Rodrigo Aliendro, Federico Lértora y Christian Bernardi; Luis Miguel Rodríguez; Facundo Farías y Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.

Estudiantes: Jerónimo Pourtau; Emanuel Beltrán, Bautista Kociubinski, Santiago Núñez y Bruno Valdez; Nelson Deossa y Jorge Morel; Hernán Toledo, Alan Marinelli y Carlo Lattanzio; Brian Orosco. DT: Ricardo Zielinski.

Goles en el primer tiempo: 4m, Bernardi (C); 23m, Morel (F); y 40m, Rodríguez (C).

Gol en el segundo tiempo: 53m, Kociubinski.

Cambios en el segundo tiempo: 4m, Santiago Pierotti por L. Rodríguez (C); 14m, Franco Zapiola por Deossa; y Aaron Spetale por Toledo (E); 23m, Ramón Ábila por Bernardi; y Tomás Moschión por Aliendro (C); 28m, Ricardo Ramírez por Marinelli (E); 38m, Nicolás Fernández por Nuñez; y Gonzalo Piñeiro por Valdez (E); 48m, Paolo Goltz por Farías; y Brian Farioli por Beltrán (C).

Amonestados: Lértora y Farías (C). Morel y Lattanzio (E).

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Colón).