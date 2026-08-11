Copa Libertadores: Estudiantes empató con la Universidad Católica en UNO por la ida de los octavos de final
El "Pincha" se puso arriba rápidamente con un grito de Tobio Burgos, pero el equipo chileno llegó a la igualdad en el final gracias al tanto de Zampedri.
La llave de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 dejó la serie abierta en el estadio UNO de La Plata. Estudiantes de La Plata y la Universidad Católica de Chile no se sacaron ventajas e igualaron 1-1, en un encuentro disputado bajo una intensa expectativa continental.
El conjunto local dio el golpe tempranero en el marcador: apenas transcurrían 4 minutos del primer tiempo cuando Joaquín Tobio Burgos capitalizó una jugada de ataque para estampar el 1-0 parcial y desatar la alegría de los hinchas "pincharratas".
Sin embargo, cuando parecía que el triunfo parcial quedaba en manos del elenco argentino, la jerarquía internacional de la visita golpeó a los 80 minutos. El delantero argentino Fernando Zampedri, referente ofensivo del equipo chileno, apareció en el área para decretar el 1-1 definitivo y silenciar el estadio platense.
Estudiantes vs. Universidad Católica: todo se define en Chile y ya espera el próximo rival
Con este resultado, la serie de octavos de final quedó completamente abierta. El pasaje a los cuartos de final del máximo certamen continental se resolverá la próxima semana en territorio chileno, donde la Universidad Católica oficiará de local en busca de aprovechar la ventaja de definir la llave ante su gente.
En tanto, el equipo que logre superar esta instancia ya conoce cuál será su horizonte en la siguiente fase del torneo: en los cuartos de final, el ganador de este cruce se medirá ante el vencedor del enfrentamiento entre Platense y Coquimbo Unido.
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