Joaquín Correa regresa a Estudiantes: pasó la revisión médica y comienza su segundo ciclo
Después de más de diez años en el fútbol europeo y un reciente paso por Botafogo, el delantero vuelve al club donde debutó como profesional.
La espera llegó a su fin para los hinchas de Estudiantes de La Plata. Joaquín Correa ya inició oficialmente su regreso al club platense y este viernes dio un paso clave antes de transformarse en nuevo refuerzo del equipo dirigido por Alexander "Cacique" Medina. Luego de una extensa trayectoria en Europa y un último paso por Botafogo, el delantero comenzó los trámites finales para ponerse nuevamente la camiseta albirroja.
A primera hora de la mañana, el atacante arribó a una clínica de City Bell para realizarse la revisión médica de rutina. Al ingresar al centro asistencial, saludó a los presentes con un gesto de aprobación, anticipando que todo marchaba según lo previsto para concretar su incorporación. Una vez completados los estudios, tenía previsto trasladarse al predio de entrenamiento de Estudiantes para mantener el primer contacto con el cuerpo técnico y sus nuevos compañeros.
El plantel trabajó durante la jornada con la mente puesta en el compromiso frente a Deportivo Riestra, correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura. El acuerdo contempla una cesión simbólica y un contrato por dos temporadas, marcando así el regreso del futbolista al club que lo formó y desde donde dio el salto al fútbol europeo hace más de una década.
Estudiantes acelera los trámites para que Correa juegue la Copa Sudamericana
Más allá de la presentación oficial, la principal preocupación de la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón pasa por los tiempos administrativos. El objetivo es completar toda la documentación antes del cierre del plazo establecido por la Conmebol para modificar la lista de buena fe de la Copa Sudamericana.
La ilusión en La Plata es que el delantero pueda quedar a disposición del Cacique para disputar los octavos de final frente a Universidad Católica, una serie que aparece como uno de los grandes desafíos del semestre para el conjunto albirrojo.
Además de resolver los aspectos legales, el cuerpo técnico evaluará el estado físico del atacante. Correa llega con ritmo de competencia tras disputar 41 partidos oficiales con Botafogo, donde convirtió cuatro goles y entregó cuatro asistencias durante la última temporada.
El sueño pendiente de Joaquín Correa en el club que lo vio nacer
El regreso del tucumano también representa una cuenta pendiente desde lo deportivo y lo emocional. Antes de emigrar a la Sampdoria en 2014, Correa había expresado cuál era su gran objetivo con la camiseta de Estudiantes. “Mi sueño es salir campeón con este club”, aseguró en aquel momento, una frase que hoy vuelve a cobrar fuerza con su regreso al fútbol argentino.
Desde su salida del Pincha construyó una destacada carrera internacional defendiendo las camisetas de Sampdoria, Sevilla, Lazio, Inter y Olympique de Marsella, además de su reciente experiencia en Brasil con Botafogo. Su rendimiento también le abrió las puertas de la Selección Argentina. Primero fue convocado durante el ciclo de Jorge Sampaoli y posteriormente se mantuvo dentro del proyecto encabezado por Lionel Scaloni, con quien conquistó la Copa América 2021 y la Finalissima 2022.
El único golpe importante llegó antes del Mundial de Qatar 2022. Una tendinitis aquiliana en la pierna izquierda lo obligó a abandonar la convocatoria a último momento, perdiéndose la posibilidad de integrar el plantel que terminaría consagrándose campeón del mundo.
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