Joaquín Correa regresa a Estudiantes: pasó la revisión médica y comienza su segundo ciclo

Además de resolver los aspectos legales, el cuerpo técnico evaluará el estado físico del atacante. Correa llega con ritmo de competencia tras disputar 41 partidos oficiales con Botafogo, donde convirtió cuatro goles y entregó cuatro asistencias durante la última temporada.

El sueño pendiente de Joaquín Correa en el club que lo vio nacer

El regreso del tucumano también representa una cuenta pendiente desde lo deportivo y lo emocional. Antes de emigrar a la Sampdoria en 2014, Correa había expresado cuál era su gran objetivo con la camiseta de Estudiantes. “Mi sueño es salir campeón con este club”, aseguró en aquel momento, una frase que hoy vuelve a cobrar fuerza con su regreso al fútbol argentino.

Desde su salida del Pincha construyó una destacada carrera internacional defendiendo las camisetas de Sampdoria, Sevilla, Lazio, Inter y Olympique de Marsella, además de su reciente experiencia en Brasil con Botafogo. Su rendimiento también le abrió las puertas de la Selección Argentina. Primero fue convocado durante el ciclo de Jorge Sampaoli y posteriormente se mantuvo dentro del proyecto encabezado por Lionel Scaloni, con quien conquistó la Copa América 2021 y la Finalissima 2022.

El único golpe importante llegó antes del Mundial de Qatar 2022. Una tendinitis aquiliana en la pierna izquierda lo obligó a abandonar la convocatoria a último momento, perdiéndose la posibilidad de integrar el plantel que terminaría consagrándose campeón del mundo.