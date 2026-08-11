Edwuin Cetré perdió lugar en Estudiantes y tendría su futuro definido

El colombiano llegó al Pincha en 2024 y, desde entonces, disputó 108 partidos, convirtió 12 goles y aportó 13 asistencias. Durante su etapa en La Plata consiguió cuatro títulos: una Copa Argentina, una Copa de la Liga Profesional y dos Trofeos de Campeones. Sin embargo, el panorama cambió en los últimos meses.

Las incorporaciones de Correa y Baltasar Rodríguez, sumadas al crecimiento de Joaquín Tobio Burgos, hicieron que Cetré perdiera protagonismo. Por eso, el colombiano podría tener que cruzar el Río de la Plata para encontrar nuevamente los minutos que hoy no tiene en Estudiantes.