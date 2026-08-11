Edwuin Cetré perdió lugar en Estudiantes y tendría su futuro definido
El delantero colombiano, que estuvo en el radar de Boca y River, aparece como una de las opciones para salir a préstamo a Nacional de Uruguay.
Edwuin Cetré podría cambiar de aire en este mercado de pases. El delantero colombiano perdió terreno en la consideración de Estudiantes y analiza la posibilidad de continuar su carrera en Nacional de Uruguay, que busca incorporarlo a préstamo.
La llegada de Joaquín Correa y la cantidad de alternativas que Alexander Medina tiene para el frente de ataque redujeron considerablemente el espacio para Cetré. Ante este escenario, el futbolista podría buscar continuidad en el fútbol uruguayo. La operación todavía no está cerrada. La intención es que el extremo llegue al Bolso a préstamo, con cargo y con una opción de compra, aunque las condiciones todavía deben terminar de acordarse entre las partes.
Para el Pincha, además, su salida tendría un beneficio extra: liberaría un cupo de extranjero que podría ser utilizado para incorporar a otro futbolista. En ese sentido, Lucas Cornejo también aparece entre los jugadores que podrían dejar el club en los próximos días y su salida permitiría avanzar con la inscripción de Baltasar Rodríguez.
Cetré ya había estado cerca de abandonar Estudiantes en el anterior mercado de pases. Boca y Atlético Paranaense habían mostrado interés por el colombiano, mientras que River también había seguido de cerca su situación, aunque finalmente ninguna de esas alternativas llegó a concretarse. Ahora, la posibilidad de Nacional aparece como una alternativa concreta para que el delantero pueda recuperar protagonismo.
De todos modos, Cetré todavía forma parte de la convocatoria de Estudiantes para el partido de este martes ante Universidad Católica, por los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará desde las 21.30.
El colombiano llegó al Pincha en 2024 y, desde entonces, disputó 108 partidos, convirtió 12 goles y aportó 13 asistencias. Durante su etapa en La Plata consiguió cuatro títulos: una Copa Argentina, una Copa de la Liga Profesional y dos Trofeos de Campeones. Sin embargo, el panorama cambió en los últimos meses.
Las incorporaciones de Correa y Baltasar Rodríguez, sumadas al crecimiento de Joaquín Tobio Burgos, hicieron que Cetré perdiera protagonismo. Por eso, el colombiano podría tener que cruzar el Río de la Plata para encontrar nuevamente los minutos que hoy no tiene en Estudiantes.
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