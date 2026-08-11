Usaba a su hija menor de edad para ingresar drogas a la cárcel de Devoto: estuvo prófuga y terminó detenida

De acuerdo con la investigación, la droga habría tenido como destino el interior de la cárcel de Devoto para su posterior distribución entre los internos.

Estuvo detenida, quedó en libertad y se profugó de la Justicia

A raíz de ese episodio, la mujer fue detenida y quedó a disposición del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, Secretaría N°2, del doctor Hugo Gonzalo Mendieta. Sin embargo, posteriormente recuperó la libertad luego de recibir el beneficio de la excarcelación.

Efectivos de la Policía Federal lograron su arresto tras tareas de vigilancia y análisis de datos

Con el avance del expediente, la decisión de otorgarle la excarcelación fue revocada. Cuando las autoridades intentaron notificarla sobre la nueva medida judicial, la mujer no pudo ser localizada y, según la información policial, habría decidido sustraerse de la acción de la Justicia.

Ante esa situación, el juzgado interviniente informó el caso al Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, quien delegó su captura a la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal.

Los efectivos comenzaron con distintas tareas investigativas y análisis de datos vinculados con la sospechosa. Durante la pesquisa, los federales establecieron que la mujer podría mantener vínculos con una presunta banda dedicada al narcotráfico.

A partir de los datos obtenidos, los investigadores lograron identificar un posible domicilio donde podría encontrarse la prófuga. Se trataba de una vivienda ubicada en la calle 816 al 2600, en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes.

La detención en San Francisco Solano

La acusada fue detenida en una vivienda de San Francisco Solano

Con la ubicación establecida, los agentes implementaron una discreta vigilancia en las inmediaciones del domicilio en distintos días y horarios. Finalmente, el operativo permitió identificar a una mujer con características fisonómicas similares a las de la prófuga.

Los efectivos procedieron a interceptarla y comprobaron su identidad. Una vez confirmada que se trataba de la mujer buscada, concretaron su detención sobre la vía pública.

La detenida quedó a disposición del magistrado que interviene en la causa y a la espera de las actuaciones procesales correspondientes.