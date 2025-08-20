Copa Sudamericana: Independiente y Universidad de Chile, suspendido por graves incidentes
El Rojo necesitaba revertir el 0-1 de la ida y quebrar una dura seguidilla sin victorias para meterse en los cuartos de final. Igualaba 1-1 con la visita, pero hinchas chilenos comenzaron incidentes y derivaron en graves disturbios.
Independiente afrontaba una noche decisiva en Avellaneda ante Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, partido que fue suspendido por graves incidentes iniciados por los hinchas visitantes. En el Estadio Libertadores de América, los equipos igualaban 1-1 por los tantos de Lucas Assadi y Santiago Montiel.
Durante el primer tiempo y el entretiempo, un sector de los hinchas de Universidad de Chile lanzó proyectiles hacia la tribuna donde se ubicaba la parcialidad de Independiente. La voz del estadio solicitó en varias ocasiones que los fanáticos abandonaran la zona, pero no hubo respuesta inmediata.
Lo que prometía ser una noche copera vibrante en Avellaneda terminó en caos. Independiente igualaba 1-1 con Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, cuando graves incidentes entre hinchas locales y visitantes obligaron a detener y luego a suspender el partido.
En el arranque del segundo tiempo, la situación explotó: los proyectiles no cesaban y los jugadores de ambos equipos se retiraron al vestuario por recomendación de las autoridades. La voz del estadio pedía en reiteradas ocasiones que los hinchas visitantes abandonaran el sector, pero el operativo de seguridad no logró controlarlos.
La tensión escaló al punto de la violencia extrema cuando integrantes de la barra brava de Independiente accedieron al sector visitante y atacaron a los hinchas chilenos que permanecían en la tribuna. Hubo corridas, enfrentamientos cuerpo a cuerpo, heridos y escenas desesperantes, con simpatizantes saltando desde lo alto de las tribunas para escapar de las agresiones.
En el exterior del estadio, el panorama no fue mejor: choques con las fuerzas policiales, balas de goma y un saldo que, hasta el momento, incluye múltiples heridos. Minutos más tarde, las autoridades confirmaron la suspensión definitiva del partido.
Los goles de Independiente vs. U de Chile
Lucas Assadi sorprendió a todos y abrió el marcador para el equipo chileno:
Santiago Montiel igualó el encuentro para el Rojo:
Cómo llegaban Independiente vs. U de Chile
La serie está abierta, pero el panorama no es sencillo para los argentinos, que deberán remontar el 1-0 sufrido en Santiago. El desafío se multiplica por las ausencias: no estarán Matías Abaldo, expulsado en el primer encuentro, ni Nicolás Freire, quien continúa lesionado. Aun así, el cuerpo técnico confía en que el aliento de su gente sea un factor clave para intentar dar vuelta la historia.
La situación de Independiente preocupa no solo por la falta de resultados, sino también por la imagen futbolística que viene dejando. El último tropiezo fue en Liniers ante Vélez, donde volvió a mostrar dificultades para generar juego y terminó resignando puntos que lo mantienen en el fondo de la tabla. Sin embargo, la Sudamericana aparece como una oportunidad de dar un golpe anímico que revitalice a un plantel golpeado.
Del otro lado, Universidad de Chile llega con ventaja en la serie, pero tampoco atraviesa un momento perfecto. El fin de semana cayó 3-1 frente a Audax Italiano, aunque en el campeonato local se mantiene en una posición expectante: segundo con 20 jornadas disputadas y con serias chances de pelear el título. Ese presente le da confianza para sostener la ventaja, sabiendo que un gol de visitante puede complicar aún más a los locales.
El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima. Con ese horizonte, el local intentará escribir otra página de resiliencia en su historia internacional, apelando a su mística copera y a la necesidad urgente de un triunfo que lo saque de la mala racha. La cita está marcada: todo se define esta noche en Avellaneda.
Independiente vs. U. de Chile: formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
- U. de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
Independiente vs. U. de Chile: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Libertadores de América.
- Árbitro: Gustavo Tejera (URU).
- VAR: Antonio García (URU).
- TV: DSports.
