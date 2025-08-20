Copa Sudamericana: Independiente y Universidad de Chile, suspendido por graves incidentes

En el exterior del estadio, el panorama no fue mejor: choques con las fuerzas policiales, balas de goma y un saldo que, hasta el momento, incluye múltiples heridos. Minutos más tarde, las autoridades confirmaron la suspensión definitiva del partido.

Los goles de Independiente vs. U de Chile

Lucas Assadi sorprendió a todos y abrió el marcador para el equipo chileno:

¡La visita abrió el marcador en Avellaneda!

Lucas Assadi



Lucas Assadi



CONMEBOL #SudamericanaEnVIVO | #LaGranConquista pic.twitter.com/hwN1uy5SDB — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 21, 2025

Santiago Montiel igualó el encuentro para el Rojo:

GOL DO INDEPENDIENTE

Independiente 1x1 Universidad de Chile

Santiago Montiel



Independiente 1x1 Universidad de Chile



Santiago Montiel

Gabriel Ávalos



Copa Sul-Americana | Oitavas De Final - Volta



@ESPNBrasil pic.twitter.com/1OazQugOwq — Futeboleiros (@Futteboleiroos) August 21, 2025

Cómo llegaban Independiente vs. U de Chile

La serie está abierta, pero el panorama no es sencillo para los argentinos, que deberán remontar el 1-0 sufrido en Santiago. El desafío se multiplica por las ausencias: no estarán Matías Abaldo, expulsado en el primer encuentro, ni Nicolás Freire, quien continúa lesionado. Aun así, el cuerpo técnico confía en que el aliento de su gente sea un factor clave para intentar dar vuelta la historia.

La situación de Independiente preocupa no solo por la falta de resultados, sino también por la imagen futbolística que viene dejando. El último tropiezo fue en Liniers ante Vélez, donde volvió a mostrar dificultades para generar juego y terminó resignando puntos que lo mantienen en el fondo de la tabla. Sin embargo, la Sudamericana aparece como una oportunidad de dar un golpe anímico que revitalice a un plantel golpeado.

Del otro lado, Universidad de Chile llega con ventaja en la serie, pero tampoco atraviesa un momento perfecto. El fin de semana cayó 3-1 frente a Audax Italiano, aunque en el campeonato local se mantiene en una posición expectante: segundo con 20 jornadas disputadas y con serias chances de pelear el título. Ese presente le da confianza para sostener la ventaja, sabiendo que un gol de visitante puede complicar aún más a los locales.

El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima. Con ese horizonte, el local intentará escribir otra página de resiliencia en su historia internacional, apelando a su mística copera y a la necesidad urgente de un triunfo que lo saque de la mala racha. La cita está marcada: todo se define esta noche en Avellaneda.

Independiente vs. U. de Chile: formaciones

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. U. de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.

Independiente vs. U. de Chile: otros datos

Hora: 21:30.

21:30. Estadio: Libertadores de América.

Libertadores de América. Árbitro: Gustavo Tejera (URU).

Gustavo Tejera (URU). VAR: Antonio García (URU).

Antonio García (URU). TV: DSports.