Néstor Grindetti, tras los incidentes: "Vamos a ir defender a Independiente, porque no tuvo nada que ver"
El presidente del "Rojo" insistió en eximir de responsabilidades al club y sus hinchas, y apuntó contra la parcialidad de la U de Chile.
El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, rompió el silencio horas después de los graves incidentes ocurridos en el partido con Universidad de Chile, donde eximió de responsabilidades a sus hinchas y anunció que piensan ir a Asunción a "defender" al club en la Conmebol.
En diálogo con TyC Sports, el dirigente sentó postura en apuntar contra la parcialidad visitante como responsable de todos los disturbios.
Al ser consultado sobre un posible viaje a la sede de Conmebol, Grindetti señaló: “Vamos a estar defendiendo a Independiente, porque no tuvo nada que ver. En todas las instancias que sean necesarias. Vamos a pedir una sanción al club chileno".
"Provincia me dijo que hay 90 detenidos, y algunos heridos leves, sin riesgo pero internados", señaló el presidente del "Rojo" respecto al saldo de los disturbios. "Hay un claro responsable que es el simpatizante chileno", insistió.
De momento, el partido se encuentra "cancelado" por Conmebol, mientras se espera que en las próximas horas informe su determinación.
El comunicado de Conmebol por los incidentes en Independiente vs. U de Chile
"La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado.
Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.
Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol.".
