Directivo de Universidad de Chile advirtió que van a recibir "sanciones duras" pero culpó a la organización
Mientras se aguarda por conocer la determinación final de Conmebol respecto al partido cancelado entre Independiente y el conjunto chileno, uno de los dirigentes ya anticipa el castigo.
A la espera de conocer la gravedad de los heridos durante los incidentes entre Independiente y Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un directivo del conjunto visitante advirtió que esperan duras sanciones.
El partido fue "cancelado" por Conmebol, lo que da la pauta de que no se seguirá disputando y que la organización sudamericana aplicará sanciones ejemplares.
En este marco, y a la espera de algún anuncio oficial, Daniel Schapira, directivo de la Universidad de Chile, habló del violento y repudiable momento que se vivió en el estadio de Independiente.
"Terrible, es increíble esto. No se puede creer. Siempre nos pasa algo. Es también un tema de organización: no pueden poner a la hinchada de la U arriba de la barra de Independiente. Aquí hay problemas de todos. Esto se convirtió en un circo", lamentó Schapira en diálogo con ADN Radio.
El dirigente chileno reconoció que esperan severos castigos. "Nos van a prohibir ser visitantes. Es muy difícil el control. Vamos a ser sancionados, no hay ninguna duda, y van a ser sanciones duras", anticipó.
"Siempre estamos viviendo lo mismo. Es desesperante. Es un tema social, cultural; esto es mucho más que fútbol", concluyó el directivo.
El comunicado de Conmebol
"La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado.
Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.
Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol".
