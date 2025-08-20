Incidentes en Avellaneda: hinchas de la U de Chile agredieron a los de Independiente
Durante el primer tiempo y el entretiempo, fanáticos chilenos lanzaron proyectiles hacia la parcialidad del Rojo. Por ahora, el complemento está demorado.
El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana se interrumpió en el estadio Libertadores de América tras incidentes protagonizados por algunos fanáticos chilenos. La seguridad y los protagonistas del encuentro debieron evaluar cómo continuar.
Durante el primer tiempo y el entretiempo, un sector de los hinchas de Universidad de Chile lanzó proyectiles hacia la tribuna donde se ubicaba la parcialidad de Independiente. La voz del estadio solicitó en varias ocasiones que los fanáticos abandonaran la zona, pero no hubo respuesta inmediata. Ante la situación, los jugadores y el cuerpo técnico se agruparon en el campo para decidir la manera de retomar el encuentro, que hasta el momento permanece demorado.
El clima de tensión obligó a reforzar la presencia policial y la seguridad privada dentro y fuera del estadio. Se espera que las autoridades tomen decisiones respecto a posibles sanciones y protocolos a seguir para evitar que la situación se repita en el futuro.
Un hincha de Universidad de Chile tiró una bomba de estruendo a la parcialidad de Independiente
Independiente vs. U. de Chile: probables formaciones
- Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Walter Mazzanti, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.
- U. de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi y Lucas Di Yorio. DT: Gustavo Álvarez.
Independiente vs. U. de Chile: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Libertadores de América.
- Árbitro: Gustavo Tejera (URU).
- VAR: Antonio García (URU).
- TV: DSports.
