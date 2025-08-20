Incidentes en Avellaneda: hinchas de la U de Chile agredieron a los de Independiente

Durante el primer tiempo y el entretiempo, un sector de los hinchas de Universidad de Chile lanzó proyectiles hacia la tribuna donde se ubicaba la parcialidad de Independiente. La voz del estadio solicitó en varias ocasiones que los fanáticos abandonaran la zona, pero no hubo respuesta inmediata. Ante la situación, los jugadores y el cuerpo técnico se agruparon en el campo para decidir la manera de retomar el encuentro, que hasta el momento permanece demorado.