Racing se juega todo en Brasil: los escenarios que definen su futuro en la Copa Sudamericana

El panorama ideal es claro: una victoria en Brasil. De conseguir los tres puntos, alcanzaría a los brasileños y quedaría en una posición favorable para depender de sí mismo en las últimas dos fechas. Incluso podría aspirar al primer puesto si logra imponerse en sus compromisos restantes, aprovechando que sus rivales directos deben enfrentarse entre sí.

En caso de empate, la situación se complica considerablemente. Racing quedaría en desventaja frente al conjunto brasileño en el mano a mano y estaría obligado a ganar sus dos partidos restantes para mantener chances. Además, dependería de otros resultados para aspirar al primer lugar, un escenario que aparece como poco probable.

racing botafogo

La derrota, en tanto, sería el peor de los escenarios. No solo lo dejaría al borde de la eliminación, sino que también le quitaría prácticamente cualquier posibilidad de terminar como líder del grupo. En ese caso, la única alternativa sería pelear por el segundo puesto, lo que implicaría disputar una instancia adicional frente a equipos provenientes de la Copa Libertadores.

El cierre del grupo también presenta desafíos particulares: deberá jugar sus últimos dos partidos como local, pero sin la presencia de su público, un factor que puede influir en el rendimiento del equipo en momentos decisivos.