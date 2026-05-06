Racing se juega todo en Brasil: los escenarios que definen su futuro en la Copa Sudamericana
La Academia visita a Botafogo con la obligación de sumar para seguir con vida en el torneo y dependiendo de distintos resultados para avanzar.
Racing afrontará un partido determinante cuando visite a Botafogo desde las 21:30 en Río de Janeiro, por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Gustavo Costas llega con la urgencia de volver al triunfo tras una racha negativa y con la necesidad de acomodarse en la tabla.
El contexto del grupo es exigente: Caracas lidera con ocho puntos, seguido por el Fogao con siete, mientras que la Academia suma cuatro unidades y cierra Independiente Petrolero sin puntos. Este escenario deja al conjunto de Avellaneda con poco margen de error y obliga a analizar cada posible resultado.
Con múltiples variables en juego, el encuentro de esta noche aparece como una verdadera final anticipada. El conjunto que viste de celeste y blanco necesita una reacción inmediata si quiere seguir en carrera y evitar una eliminación temprana en el certamen continental.
Qué necesita Racing para clasificar en la Copa Sudamericana 2026
El panorama ideal es claro: una victoria en Brasil. De conseguir los tres puntos, alcanzaría a los brasileños y quedaría en una posición favorable para depender de sí mismo en las últimas dos fechas. Incluso podría aspirar al primer puesto si logra imponerse en sus compromisos restantes, aprovechando que sus rivales directos deben enfrentarse entre sí.
En caso de empate, la situación se complica considerablemente. Racing quedaría en desventaja frente al conjunto brasileño en el mano a mano y estaría obligado a ganar sus dos partidos restantes para mantener chances. Además, dependería de otros resultados para aspirar al primer lugar, un escenario que aparece como poco probable.
La derrota, en tanto, sería el peor de los escenarios. No solo lo dejaría al borde de la eliminación, sino que también le quitaría prácticamente cualquier posibilidad de terminar como líder del grupo. En ese caso, la única alternativa sería pelear por el segundo puesto, lo que implicaría disputar una instancia adicional frente a equipos provenientes de la Copa Libertadores.
El cierre del grupo también presenta desafíos particulares: deberá jugar sus últimos dos partidos como local, pero sin la presencia de su público, un factor que puede influir en el rendimiento del equipo en momentos decisivos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario