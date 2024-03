Cuánta plata recibe el campeón de la Copa Sudamericana 2024

Cada equipo que logre una victoria en esta etapa recibirá un premio de US$ 330.000, sumado al mérito deportivo en caso de ganar partidos US$ 115.000

Los playoffs, conocidos como 16vos de final, repartirán US$ 500.000 por partido, los octavos de final entregarán US$ 600.000 y los cuartos de final, US$ 700.000.

image.png

Cuánto dinero ganará el campeón de la Copa Sudamericana de este año

En cuanto a las semifinales, se repartirán US$ 800.000 por partido, mientras que el campeón se llevará US$ 6.000.000 y el subcampeón, US$ 2.000.000.

Con un total de casi US$ 80.000 millones en premios distribuidos entre los participantes, la entidad busca elevar el nivel competitivo y la atracción del torneo, así como reconocer el esfuerzo y la dedicación de los equipos que compiten en el segundo certamen continental más importante.

image.png