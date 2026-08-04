Costa de Marfil anunció a Hervé Renard, el DT que sorprendió a Argentina en Qatar 2022
El entrenador francés fue anunciado como reemplazante de Emerse Faé y tendrá su segundo ciclo al frente de los Elefantes tras más de diez años.
Costa de Marfil confirmó el regreso de Hervé Renard como entrenador de su Selección. El técnico francés, de 57 años, volverá a ocupar el cargo después de la salida de Emerse Faé y comenzará una segunda etapa al frente de los Elefantes, un equipo que conoce muy bien y con el que consiguió uno de los títulos más importantes de su carrera.
La Federación Marfileña de Fútbol (FIF) oficializó la contratación del entrenador, que asumirá nuevamente la conducción del seleccionado luego de más de una década. Su primer ciclo se desarrolló entre 2014 y 2015 y tuvo como punto culminante la obtención de la Copa Africana de Naciones 2015, un logro que marcó una etapa importante para el fútbol del país.
Ahora, Renard regresa a una selección que viene de una etapa exitosa con Faé, aunque las partes no lograron alcanzar un acuerdo para prolongar el vínculo. La federación decidió entonces recurrir a un técnico experimentado, con amplio conocimiento del fútbol africano y antecedentes en diferentes selecciones.
Renard vuelve a Costa de Marfil después de más de una década
El primer paso de Renard por Costa de Marfil fue breve pero exitoso. Entre 2014 y 2015 estuvo al frente de los Elefantes y consiguió coronarse campeón de África. Aquel título representó el segundo campeonato continental de su carrera como entrenador, después del que había obtenido con Zambia en 2012.
Su capacidad para trabajar con selecciones nacionales y potenciar equipos durante torneos cortos convirtió al francés en uno de los técnicos más reconocidos del continente.
Su regreso se produce ahora en un contexto diferente. Costa de Marfil viene de conseguir resultados importantes y deberá afrontar nuevos desafíos internacionales con un entrenador que ya conoce la estructura del seleccionado y que además tiene experiencia reciente en Mundiales. La federación decidió confiar nuevamente en Renard luego de no lograr extender el contrato de Faé, quien había asumido en 2024.
El entrenador que hizo historia contra Argentina en Qatar 2022
Uno de los principales motivos por los que Hervé Renard es reconocido a nivel mundial está relacionado con su paso por Arabia Saudita. El francés dirigió al seleccionado asiático durante el Mundial de Qatar 2022 y protagonizó una de las mayores sorpresas de aquella edición. En la primera fecha de la fase de grupos, Arabia Saudita derrotó 2-1 a la Selección Argentina, que llegaba al torneo como una de las grandes candidatas al título.
El equipo dirigido por Renard logró remontar el partido después de comenzar abajo en el marcador y terminó consiguiendo una victoria histórica. Posteriormente, tras dar el batacazo y ganarle el partido, predijo acertadamente: "Argentina va a pasar la fase de grupos y saldrá campeona del mundo". La Scaloneta posteriormente se recuperó, ganó el Mundial y aquel encuentro quedó como una de las grandes historias de la Copa.
Renard también consiguió llevar a Arabia Saudita al Mundial 2026, aunque luego dejó su cargo. Su recorrido internacional continuó con un breve paso por Túnez durante la última Copa del Mundo, donde asumió durante el desarrollo del torneo.
Un técnico con dos Copas Africanas
La trayectoria de Renard está especialmente vinculada al fútbol africano. Antes de convertirse nuevamente en entrenador de Costa de Marfil, pasó por diferentes selecciones del continente. El francés dirigió a Zambia, Angola y Marruecos, además de Costa de Marfil, y consiguió un registro destacado: ganó dos veces la Copa Africana de Naciones con dos selecciones diferentes.
En 2012 llevó a Zambia hasta el título continental y tres años más tarde repitió la hazaña con Costa de Marfil. Esos logros lo convirtieron en uno de los entrenadores más importantes de la historia reciente del fútbol africano. Fuera de ese continente también tuvo experiencias relevantes. Además de Arabia Saudita, estuvo al frente de la selección femenina de Francia, con la que alcanzó los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024.
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