Costa de Marfil anunció a Hervé Renard, el DT que sorprendió a Argentina en Qatar 2022

Hervé Renard. Legendary in every form!



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Su regreso se produce ahora en un contexto diferente. Costa de Marfil viene de conseguir resultados importantes y deberá afrontar nuevos desafíos internacionales con un entrenador que ya conoce la estructura del seleccionado y que además tiene experiencia reciente en Mundiales. La federación decidió confiar nuevamente en Renard luego de no lograr extender el contrato de Faé, quien había asumido en 2024.

El entrenador que hizo historia contra Argentina en Qatar 2022

Uno de los principales motivos por los que Hervé Renard es reconocido a nivel mundial está relacionado con su paso por Arabia Saudita. El francés dirigió al seleccionado asiático durante el Mundial de Qatar 2022 y protagonizó una de las mayores sorpresas de aquella edición. En la primera fecha de la fase de grupos, Arabia Saudita derrotó 2-1 a la Selección Argentina, que llegaba al torneo como una de las grandes candidatas al título.

El equipo dirigido por Renard logró remontar el partido después de comenzar abajo en el marcador y terminó consiguiendo una victoria histórica. Posteriormente, tras dar el batacazo y ganarle el partido, predijo acertadamente: "Argentina va a pasar la fase de grupos y saldrá campeona del mundo". La Scaloneta posteriormente se recuperó, ganó el Mundial y aquel encuentro quedó como una de las grandes historias de la Copa.

Renard también consiguió llevar a Arabia Saudita al Mundial 2026, aunque luego dejó su cargo. Su recorrido internacional continuó con un breve paso por Túnez durante la última Copa del Mundo, donde asumió durante el desarrollo del torneo.

Un técnico con dos Copas Africanas

La trayectoria de Renard está especialmente vinculada al fútbol africano. Antes de convertirse nuevamente en entrenador de Costa de Marfil, pasó por diferentes selecciones del continente. El francés dirigió a Zambia, Angola y Marruecos, además de Costa de Marfil, y consiguió un registro destacado: ganó dos veces la Copa Africana de Naciones con dos selecciones diferentes.

En 2012 llevó a Zambia hasta el título continental y tres años más tarde repitió la hazaña con Costa de Marfil. Esos logros lo convirtieron en uno de los entrenadores más importantes de la historia reciente del fútbol africano. Fuera de ese continente también tuvo experiencias relevantes. Además de Arabia Saudita, estuvo al frente de la selección femenina de Francia, con la que alcanzó los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París 2024.