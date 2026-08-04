José Pekerman contó cómo fue el contacto con Riquelme para dirigir a Boca: qué dijo

Luego confirmó que efectivamente recibió una consulta relacionada con el cargo de entrenador de Boca. “En algún momento preguntó. No llegamos a avanzar nada, yo atendí, pero no llegamos a avanzar. En ese momento no llegué, soy muy terrenal. Hasta que algo no esté... Por eso, de alguna manera, como a alguno de los chicos míos, me gusta sorprender. No tenés que anunciar nada”, explicó.

Pekerman y su relación con Riquelme

El vínculo entre ambos tiene una larga historia. Pekerman fue el entrenador de la Selección Argentina durante el Mundial de Alemania 2006 y tuvo a Riquelme como una de las principales figuras de aquel equipo. El mediocampista fue una pieza fundamental del seleccionado y tuvo un rol central durante aquella Copa del Mundo. Por eso, la relación entre ambos trascendió el ámbito estrictamente profesional.

Con el paso de los años, Román se convirtió en dirigente de Boca y el director técnico continuó desarrollando su carrera como entrenador en diferentes países. Sin embargo, la posibilidad de volver a trabajar juntos apareció en distintas oportunidades.

Uno de los momentos en los que más se mencionó al técnico fue antes de la llegada de Riquelme a la presidencia de Boca, etapa en la que finalmente Diego Martínez asumió como entrenador. Posteriormente, también fue mencionado como alternativa cuando el club debió buscar un reemplazante para Martínez y terminó contratando a Fernando Gago. Incluso llegó a ser considerado para desempeñar una función diferente, como manager del club, aunque esa alternativa tampoco terminó concretándose.

Chanchi y Román Riquelme

¿Qué había dicho Pekerman sobre dirigir en Argentina por primera vez?

Una eventual llegada habría significado además un hecho inédito en su carrera: dirigir por primera vez a un club profesional del fútbol argentino. El entrenador desarrolló una parte importante de su trayectoria en las divisiones inferiores y posteriormente se convirtió en entrenador de selecciones nacionales.

Su experiencia más recordada en Argentina estuvo vinculada justamente al seleccionado mayor, al que condujo durante el Mundial 2006. Después tuvo pasos por Colombia y Venezuela, entre otras experiencias internacionales, pero nunca llegó a sentarse en el banco de un equipo de Primera División de Argentina.

Pekerman ya había explicado anteriormente por qué nunca concretó un regreso al fútbol argentino a nivel de clubes. En una entrevista con TyC Sports, se refirió a las dificultades para desarrollar proyectos a largo plazo. “La palabra proyecto está siempre en la conversación de todas las mesas, creo que todos saben que son necesarios, es difícil llevarlo a cabo. Planificarlos, ser coherentes y tener paciencia”, había señalado.

También destacó las dificultades que atraviesan los clubes argentinos para sostener procesos prolongados: “Todos sabemos que el hincha es pasional, que los clubes necesitan tener buenos resultados para tener éxito, la economía es un tema difícil para Argentina… Todo eso conspira para que no se pueda redondear este tipo de proyectos, que los que lo han podido lograr han tenido buenos resultados. Son los menos”.