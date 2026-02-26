Coudet, a lo Gago: "Tengo cuatro hijos y juro por ellos que nadie de River me llamó"
En la previa de un partido clave con Alavés, el entrenador fue consultado por los rumores que lo ubican como posible sucesor de Marcelo Gallardo y respondió de manera tajante.
El nombre de Eduardo Coudet volvió a instalarse con fuerza en el mundo River justo cuando el segundo ciclo de Marcelo Gallardo llega a su fin. Sin embargo, desde España, el propio entrenador salió a desmentir cualquier contacto formal mientras se prepara para un compromiso determinante con el Deportivo Alavés.
La situación no es menor: Alavés visitará a Levante UD en el Estadio Ciutat de Valencia en un duelo directo por la permanencia en LaLiga. En ese contexto sensible, "Chacho" enfrentó los micrófonos en conferencia de prensa y, como era previsible, todas las preguntas giraron en torno a su posible desembarco en Núñez.
Ante la consulta directa -“¿Te vas a River?”- el técnico fue categórico: “Nadie me llamo. River está a la altura del Barcelona y el Real Madrid, es un orgullo que me nombren. River vive una situación especial porque está despidiendo a uno de los mejores técnicos de su historia. Es una situación natural que se da por estar en una lista, pero nada más”.
La comparación con gigantes como Barcelona y Real Madrid reflejó tanto su respeto por el club argentino como su intención de bajar el tono a las versiones. El exentrenador de Racing y Rosario Central es el candidato que mayor consenso genera dentro de la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo. Incluso trascendió que, en caso de frustrarse su llegada, la alternativa sería Hernán Crespo, actualmente al frente del São Paulo, quien posee una cláusula de rescisión cercana a los 3,3 millones de reales.
Coudet, en cambio, no cuenta con cláusula de salida en Alavés, aunque el club vasco pretende retenerlo. Según trascendió, el técnico buscaría acordar una salida consensuada para no romper vínculos con la institución que le permitió regresar al fútbol español. Su proyecto personal incluía afianzarse en Europa, un objetivo que siempre consideró prioritario.
Pese a las especulaciones, el entrenador insistió: “Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo”. Y, fiel a su estilo, cerró con una frase distendida: “No me planteo lo que pasaría. Si yo midiera 1.90 y le pegara fuerte sería un fuera de serie”.
Mientras tanto, en Núñez siguen atentos a cada declaración. El representante del técnico, Christian Bragarnik, fue quien acercó su nombre a la dirigencia millonaria y existiría un entendimiento preliminar en cuanto a números y duración de contrato a través de intermediarios. No obstante, públicamente Coudet niega cualquier avance formal.
Por ahora, su foco está puesto en el duelo ante Levante y en sostener al Alavés en la máxima categoría. El desenlace podría comenzar a definirse después de ese compromiso.
