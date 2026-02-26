Coudet, a lo Gago: "Tengo cuatro hijos y juro por ellos que nadie de River me llamó"

chacho coudet 1

Pese a las especulaciones, el entrenador insistió: “Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo”. Y, fiel a su estilo, cerró con una frase distendida: “No me planteo lo que pasaría. Si yo midiera 1.90 y le pegara fuerte sería un fuera de serie”.

Mientras tanto, en Núñez siguen atentos a cada declaración. El representante del técnico, Christian Bragarnik, fue quien acercó su nombre a la dirigencia millonaria y existiría un entendimiento preliminar en cuanto a números y duración de contrato a través de intermediarios. No obstante, públicamente Coudet niega cualquier avance formal.

Por ahora, su foco está puesto en el duelo ante Levante y en sostener al Alavés en la máxima categoría. El desenlace podría comenzar a definirse después de ese compromiso.