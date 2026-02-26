Recopa Sudamericana: así está el ranking histórico y el lugar que puede ocupar Lanús
El Granate buscará sostener la ventaja ante Flamengo en Río y, además de levantar el trofeo, podría escalar posiciones en la tabla histórica de campeones.
La definición de la Recopa Sudamericana 2026 tendrá este jueves un capítulo decisivo en el mítico Estadio Maracaná. Desde las 21:30, Flamengo y Lanús disputarán la revancha tras el 1-0 conseguido por el conjunto argentino en la ida, jugada en La Fortaleza. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino intentará defender esa diferencia para quedarse con un título que no solo tiene peso inmediato, sino también valor histórico.
En la antesala del encuentro en Río de Janeiro, el foco no solo está puesto en el resultado, sino también en cómo impactaría una eventual consagración en la tabla de campeones del torneo. La Recopa enfrenta cada año al ganador de la Copa Libertadores y al de la Sudamericana, y a lo largo del tiempo ha consolidado un ranking que refleja la supremacía continental.
Hasta el momento, los clubes argentinos y brasileños dominan ampliamente el historial. Equipos como Boca, River, Independiente, São Paulo o el propio Flamengo figuran entre los que más veces levantaron el trofeo, lo que explica por qué ambos países lideran también el conteo general por federaciones. Argentina, en particular, ha sabido sostener protagonismo en distintas décadas, mientras que Brasil ganó terreno con fuerza en los últimos años.
Para Lanús, que ya supo conquistar la Copa Sudamericana en el pasado, una victoria en el Maracaná significaría sumar su nombre a la lista de campeones de la Recopa y escalar dentro del mapa histórico. No alcanzaría a los máximos ganadores, pero sí le permitiría ubicarse entre los clubes argentinos que lograron al menos una consagración en esta competencia, reforzando su identidad internacional.
Además, el triunfo tendría un impacto simbólico importante: retener el trofeo en manos argentinas, luego de que Racing lo obtuviera el año pasado. Mantener esa racha sería un nuevo capítulo en la puja permanente entre Argentina y Brasil por la hegemonía regional. Con la mínima ventaja obtenida en la ida, el desafío del Granate será sostener la solidez defensiva y aprovechar los espacios que deje Flamengo en su afán de revertir la serie.
El ranking de campeones de la Recopa Sudamericana
- Boca Juniors 4 (1990, 2005, 2006, 2008)
- River Plate 3 (2015, 2016, 2019)
- Gremio 2 (1996, 2018)
- Internacional 2 (2007, 2011)
- LDU Quito 2 (2009, 2010)
- Olimpia 2 (1991, 2003)
- San Pablo 2 (1993, 1994)
- Atlético Mineiro 1 (2014)
- Atlético Nacional 1 (2017)
- Cienciano 1 (2004)
- Colo-Colo 1 (1992)
- Corinthians 1 (2013)
- Cruzeiro 1 (1998)
- Defensa y Justicia 1 (2021)
- Flamengo 1 (2020)
- Fluminense 1 (2024)
- Independiente 1 (1995)
- Independiente del Valle 1 (2023)
- Nacional 1 (1989)
- Palmeiras 1 (2022)
- Racing Club 1 (2025)
- Santos 1 (2012)
- Vélez Sarsfield 1 (1997)
Títulos de Recopa Sudamericana por país
- Brasil 13
- Argentina 11
- Ecuador 3
- Paraguay 2
- Colombia 1
- Chile 1
- Uruguay 1
- Perú 1
