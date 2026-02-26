Locura granate en Río de Janeiro: los hinchas de Lanús coparon los playas de Brasil

Embed - Tremenda fiesta de los hinchas de #Lanus en las playas de Río de Janeiro

El plantel ya se encuentra instalado en Río de Janeiro, concentrado y a la espera del choque definitivo. Mientras tanto, la hinchada sigue marcando presencia en cada punto turístico y transformando la ciudad en una extensión del sur del conurbano bonaerense. El objetivo es claro: acompañar, empujar y hacer sentir el respaldo en un estadio que promete mayoría local.

Lanús, que acumula cinco títulos internacionales en su historia, buscará sumar uno más para seguir consolidando su crecimiento continental. Y si logra sostener la ventaja en el Maracaná, no solo levantará un nuevo trofeo, sino que también quedará grabada la imagen de una hinchada que cruzó fronteras para soñar con la gloria.