Locura granate en Río de Janeiro: los hinchas de Lanús coparon los playas de Brasil
Miles de hinchas viajaron para acompañar al equipo en la final de la Recopa ante Flamengo y protagonizaron un multitudinario banderazo en la previa del duelo decisivo.
La final de la Recopa Sudamericana 2026 ya empezó a jugarse fuera de la cancha. En las playas y calles de Río de Janeiro, una verdadera marea granate copó cada rincón con camisetas, banderas y cánticos que anticipan una noche histórica. Lanús enfrentará a Flamengo este jueves desde las 21:30 en el mítico Estadio Maracaná y los hinchas no quisieron perderse la cita.
Con la ventaja 1-0 obtenida en la ida, gracias al gol de Rodrigo Castillo en La Fortaleza, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino llegó a Brasil con la ilusión intacta. Pero si algo quedó claro en la previa es que no estará solo. Desde hace varios días, grupos numerosos de simpatizantes arribaron a tierras cariocas para aportar color y aliento en la antesala del encuentro decisivo.
Las redes sociales se transformaron en una vidriera permanente del fervor granate. Tanto la cuenta oficial del club como los propios fanáticos compartieron imágenes de la llegada del plantel, la recepción en el hotel y, sobre todo, el impactante banderazo realizado en las playas de Río. Entre bombos, bengalas y trapos colgados frente al mar, la escena tuvo clima de fiesta sudamericana.
Uno de los momentos que más repercusión generó fue el video viral de una hincha que viajó especialmente para la final y decidió sumarse a un trend de TikTok en pleno suelo brasileño. Con la camiseta de Lanús y el Maracaná como objetivo, el clip se difundió rápidamente entre los simpatizantes y sumó miles de reproducciones, convirtiéndose en un símbolo del entusiasmo previo al partido.
El plantel ya se encuentra instalado en Río de Janeiro, concentrado y a la espera del choque definitivo. Mientras tanto, la hinchada sigue marcando presencia en cada punto turístico y transformando la ciudad en una extensión del sur del conurbano bonaerense. El objetivo es claro: acompañar, empujar y hacer sentir el respaldo en un estadio que promete mayoría local.
Lanús, que acumula cinco títulos internacionales en su historia, buscará sumar uno más para seguir consolidando su crecimiento continental. Y si logra sostener la ventaja en el Maracaná, no solo levantará un nuevo trofeo, sino que también quedará grabada la imagen de una hinchada que cruzó fronteras para soñar con la gloria.
