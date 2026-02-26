El curioso posteo de Kevin Lomónaco tras rumores de una pelea con Gustavo Quinteros

La explicación de Gustavo Quinteros sobre la suplencia

Consultado por la situación, Quinteros evitó referirse a una supuesta pelea y explicó la decisión desde lo futbolístico. “Estoy realizando variantes en distintos puestos porque todavía intento encontrar las mejores alternativas. Hemos tenido partidos muy buenos y otros no tanto. Es una cuestión táctica y también física”, sostuvo. Y agregó: “Lo dije varias veces: los tres centrales tienen un nivel alto y cualquiera puede ser titular. Hoy me inquieta más no poder sostener un buen rendimiento más allá de 25 o 30 minutos. Me preocupa no lograr superar a los rivales desde el juego”.

Mientras Independiente busca regularidad en el torneo, el foco vuelve a posarse en el vestuario. El sugestivo mensaje de Lomónaco y las versiones de tensión con Quinteros suman un nuevo capítulo a un presente que todavía está lejos de la tranquilidad en Avellaneda.