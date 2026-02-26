El curioso posteo de Kevin Lomónaco tras rumores de una pelea con Gustavo Quinteros
El defensor publicó un enigmático mensaje en redes tras ser suplente en el Rojo y crecieron los rumores de pelea con el entrenador.
El empate ante Gimnasia de Mendoza dejó más que dudas futbolísticas en Independiente. Kevin Lomónaco fue suplente y luego publicó un sugestivo mensaje en redes sociales, en medio de rumores de pelea con Gustavo Quinteros tras la derrota ante Independiente Rivadavia en Mendoza.
El defensor subió una historia en su cuenta de Instagram con una imagen del entrenamiento, acompañada por un pulgar hacia arriba y un corazón rojo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la canción elegida para musicalizar la publicación: "Le pregunté al tiempo", de Ignacio "Nacho" Castillo.
En el fragmento compartido se escucha: "Le pregunté al tiempo: ‘¿por qué se va tan rápido?’. Y me contestó: ‘pa' qué valores lo he vivido. Que abrace fuerte a tu familia y a los tuyos, que el ahora es oro y el mañana es indeciso’". Luego continúa: "Le pregunté al tiempo, ¿por qué corre de prisa? Y me respondió: ‘pa' que nunca se te olvide que lo que amas hoy, mañana no es seguro. Aprecia tu camino porque el tiempo no revive’".
Los rumores de pelea entre Kevin Lomónaco y Gustavo Quinteros en Independiente
El contexto no es menor. Según trascendió, las diferencias entre Lomónaco y Quinteros se habrían originado en el entretiempo del partido ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, donde el Rojo cayó por 3-2. El técnico le habría reprochado al zaguero algunas acciones defensivas puntuales. La respuesta del futbolista habría sido que no fueron exclusivamente responsabilidad suya, sino consecuencia de un equipo descompensado y con demasiado espacio en defensa.
El intercambio, siempre según las versiones que circularon, se dio en un tono elevado y terminó con el central retirándose del diálogo mientras el entrenador continuaba hablando, una situación que habría molestado aún más al DT. En el encuentro siguiente, frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Lomónaco fue suplente.
La explicación de Gustavo Quinteros sobre la suplencia
Consultado por la situación, Quinteros evitó referirse a una supuesta pelea y explicó la decisión desde lo futbolístico. “Estoy realizando variantes en distintos puestos porque todavía intento encontrar las mejores alternativas. Hemos tenido partidos muy buenos y otros no tanto. Es una cuestión táctica y también física”, sostuvo. Y agregó: “Lo dije varias veces: los tres centrales tienen un nivel alto y cualquiera puede ser titular. Hoy me inquieta más no poder sostener un buen rendimiento más allá de 25 o 30 minutos. Me preocupa no lograr superar a los rivales desde el juego”.
Mientras Independiente busca regularidad en el torneo, el foco vuelve a posarse en el vestuario. El sugestivo mensaje de Lomónaco y las versiones de tensión con Quinteros suman un nuevo capítulo a un presente que todavía está lejos de la tranquilidad en Avellaneda.
