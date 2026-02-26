El Bocha Batista dirigirá a Costa Rica con la mira puesta en el Mundial 2030

La llegada del Bocha se da tras la salida de Miguel "Piojo" Herrera, en un contexto de reestructuración profunda luego de la eliminación en las Eliminatorias de Concacaf. La federación costarricense buscaba un perfil con experiencia en planificación y desarrollo de proyectos a largo plazo, y encontró en el argentino un entrenador con recorrido tanto en juveniles como en mayores.