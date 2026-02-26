El Bocha Batista dirigirá a Costa Rica con la mira puesta en el Mundial 2030
Tras su ciclo en Venezuela, el entrenador argentino asumirá el reto de reconstruir a la selección tica y devolverla al Mundial luego del traspié rumbo a 2026.
Fernando "Bocha" Batista ya tiene nuevo destino. Luego de quedar cerca de clasificar a Venezuela al Mundial 2026, el técnico argentino fue elegido para encabezar el nuevo proceso de Selección de Costa Rica con el objetivo central de llegar a la Copa del Mundo 2030.
La llegada del Bocha se da tras la salida de Miguel "Piojo" Herrera, en un contexto de reestructuración profunda luego de la eliminación en las Eliminatorias de Concacaf. La federación costarricense buscaba un perfil con experiencia en planificación y desarrollo de proyectos a largo plazo, y encontró en el argentino un entrenador con recorrido tanto en juveniles como en mayores.
Batista, de 55 años, construyó gran parte de su carrera en selecciones formativas de Argentina, donde dirigió las categorías Sub-20 y Sub-23, destacándose por su orden táctico y enfoque integral en el crecimiento del futbolista. Esa trayectoria fue uno de los argumentos que inclinó la balanza a su favor frente a otros candidatos internacionales.
En su última experiencia, al frente de la selección venezolana, logró mantener a la Vinotinto en la pelea hasta el tramo final de la Eliminatoria. Sin embargo, una serie de derrotas consecutivas ante Uruguay, Argentina y Colombia dejó al equipo fuera incluso del repechaje. Su ciclo cerró con 28 partidos, 9 victorias, 8 empates y 11 derrotas.
En el proceso de elección también tuvo peso la opinión de Gustavo Alfaro, cuya recomendación fue considerada por la dirigencia tica. La intención es iniciar un proyecto sólido que combine renovación generacional y competitividad inmediata.
El debut del nuevo entrenador será rápido: en la próxima Fecha FIFA, Costa Rica afrontará amistosos frente a Jordania e Irán en Amán. Allí comenzará a delinear la base del plantel que intentará devolver al seleccionado, que ya disputó seis Copas del Mundo, al máximo escenario internacional. Con contrato proyectado hasta 2030, la misión es clara: reconstruir la ilusión y posicionar nuevamente a Costa Rica como protagonista en Concacaf.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario