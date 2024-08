Noah Lyles corrió con Covid-19 en París 2024 y debió ser retirado en sillas de ruedas

Sin embargo, tras cruzar la meta tercero con un tiempo de 19.70 por detrás de Tebogo (19.46) y su compatriota Kenneth Bednarek (19.62), Lyles quedó visiblemente exhausto: se sentó en la pista y recibió atención médica, al mismo tiempo que se viralizaban fotos de él sentado sobre una silla de ruedas.

“Me encontré con su madre, Keisha Caine Bishop, que también estaba angustiada tratando de encontrarlo”, informó Lewis Johnson en la transmisión que realizó la cadena NBC. “Encontramos a Noah Lyles en la enfermería y lo estaban atendiendo, y ella confirmó que a Noah le habían diagnosticado Covid-19 hacía dos días… Pero decidió que iba a correr de todos modos”, agregó el comunicador.

El portal The Athletic replicó una entrevista que Lyles dio a la NBC tras los 200 metros, ya utilizando barbijo: “Me desperté temprano, alrededor de las 5 AM del martes por la mañana, y me sentía realmente horrible. Sabía que era algo más que el dolor causado por los 100. Desperté a los médicos, hicimos las pruebas y, lamentablemente, resultó que había dado positivo por Covid-19″.