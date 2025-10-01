La situación de Miguel Ángel Russo: hermetismo total de Boca por el futuro del DT
El técnico atraviesa complicaciones de salud y no estuvo en el último partido del Xeneize. El club mantiene el silencio mientras Claudio Úbeda dirige los entrenamientos.
La situación de Miguel Ángel Russo genera incertidumbre en el Mundo Boca. El entrenador, que en las últimas semanas debió ser internado en dos ocasiones por una infección urinaria, no estuvo presente en el banco de suplentes en la derrota frente a Defensa y Justicia por la Fecha 10 del Torneo Clausura 2025, dirigida por Claudio Úbeda.
Tras haberse ausentado en varias prácticas y partidos, crecen las versiones que indican que Russo podría no continuar como DT para priorizar su salud. Sin embargo, desde el club no hubo confirmación oficial y se mantiene la decisión de que el técnico tenga vía libre para asistir o no, dependiendo de cómo se sienta y siempre priorizándose ante todo.
Cómo se organizará Boca sin Miguel Ángel Russo en los entrenamientos
En el esquema definido por la dirigencia, si el entrenador no está en condiciones de dirigir, será su cuerpo técnico el que se haga cargo de las prácticas y los partidos, con Úbeda a la cabeza. De cara al duelo contra Newell’s en La Bombonera, la presencia de Russo luce poco probable, ya que volvió a ausentarse de los entrenamientos en la semana. Todo indica que, al menos hasta fin de año, el equipo seguirá alternando bajo esta modalidad.
El hermetismo sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo en Boca
Una de las cuestiones que más llamó la atención es la falta de comunicados oficiales por parte de Boca respecto al estado del entrenador. La explicación está en un pedido expreso de la familia de Russo, que solicitó que no se difundan partes médicos ni desde el club ni desde la clínica donde fue atendido para evitar cualquier tipo de confusión. Este silencio refuerza las especulaciones, aunque la postura de la institución es clara: respetar la privacidad del DT mientras atraviesa un momento delicado.
