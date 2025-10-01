La situación de Miguel Ángel Russo: hermetismo total de Boca por el futuro del DT

El hermetismo sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo en Boca

Una de las cuestiones que más llamó la atención es la falta de comunicados oficiales por parte de Boca respecto al estado del entrenador. La explicación está en un pedido expreso de la familia de Russo, que solicitó que no se difundan partes médicos ni desde el club ni desde la clínica donde fue atendido para evitar cualquier tipo de confusión. Este silencio refuerza las especulaciones, aunque la postura de la institución es clara: respetar la privacidad del DT mientras atraviesa un momento delicado.