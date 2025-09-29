Boca ganó solo 3 partidos en 5 meses: las malas rachas del club de Riquelme que preocupan a los hinchas

Los hinchas muestran su malestar en las redes y en la cancha, donde la paciencia empieza a agotarse frente a una seguidilla de resultados adversos.

Rachas negativas recientes

Solo 3 victorias en los últimos 18 partidos oficiales.

oficiales. Eliminaciones en instancias decisivas de copas, con un rendimiento muy por debajo de lo esperado.

Problemas en la definición: el equipo convierte poco en relación a las situaciones que genera.

Dificultades para mantener el arco en cero, con errores defensivos que se repiten, sobre todo del arquero.

La presión sobre el ciclo de Juan Román Riquelme

Si bien la figura de Riquelme sigue siendo central y con fuerte respaldo institucional, las críticas apuntan a la falta de un proyecto deportivo sólido que devuelva a Boca a la pelea por títulos.

En un club acostumbrado a ganar, la seguidilla de empates y derrotas contrasta con la historia reciente y deja al equipo en una situación incómoda, con la necesidad de reaccionar de inmediato.

El malestar es evidente, pero al mismo tiempo el hincha xeneize mantiene la esperanza de una remontada. Boca tiene la camiseta, la historia y la presión para revertir la racha, aunque por ahora los números son claros: apenas 3 triunfos en 18 partidos, un registro que enciende todas las alarmas en la Ribera.

En 5 meses Boca solo ganó 3 partidos

Entre la derrota en el Superlásico ante River (2-1 en el Monumental) y la caída del sábado ante Defensa y Justicia (2-1) pasaron 18 partidos y Boca solo ganó 3 encuentros.

En agosto, Boca logró su primera victoria en el campeonato venciendo 3 a 0 a Independiente Rivadavia, en Mendoza. Luego consiguió dos triunfos consecutivos más, que lo posicionaron bien en el Clausura: 2-0 frente a Banfield de local y mismo resultado ante Aldosivi, en Mar del Plata.

Por la Copa Argentina empató sin goles con Lanús -avanzó por penales- y luego fue eliminado por Atlético Tucumán, que lo superó 2 a 1.

En ese tiempo Boca empató con Tigre, Argentinos Juniors, Benfica, Auckland City, Unión y Racing. Y perdió con Independiente, Bayern Munich y los anteriores mencionados.