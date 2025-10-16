Crisis en Boedo: el plantel de San Lorenzo evalúa un paro por falta de pago de sueldos
Los jugadores del Ciclón no cobran desde julio y analizan no entrenarse hasta que la dirigencia regularice la deuda. Los juveniles serían los más afectados.
La tensión en San Lorenzo no da respiro. A la profunda crisis institucional y económica que atraviesa el club, ahora se suma un conflicto que podría escalar en las próximas horas: el plantel profesional analiza no presentarse a entrenar hasta que se les abonen los sueldos atrasados. Según trascendió, los jugadores no cobran desde julio y solo un reducido grupo recibió parte de lo correspondiente a ese mes, lo que generó un fuerte malestar dentro del vestuario.
La situación preocupa especialmente a los futbolistas más jóvenes, quienes dependen en gran medida de sus ingresos mensuales y son los más perjudicados por la demora en los pagos. El cuerpo técnico encabezado por Damián Ayude intenta contener el ánimo del grupo, pero el malestar crece a medida que los días pasan sin señales concretas de solución.
En ese contexto, los referentes del equipo barajan la posibilidad de repetir una medida similar a la tomada meses atrás, cuando bajo la conducción de Miguel Ángel Russo y con Iker Muniain como portavoz, el plantel se negó a entrenar hasta que la dirigencia saldara parte de los salarios adeudados.
En aquel episodio, ocurrido antes del cruce de playoffs frente a Argentinos Juniors, la presión de los jugadores dio resultado: en cuestión de horas, se liberó un pago parcial que permitió destrabar el conflicto. Sin embargo, la historia parece volver a repetirse, esta vez en un contexto todavía más delicado. El enojo del grupo se agrava no solo por la falta de respuestas económicas, sino también por la ruptura total en la comunicación con la cúpula dirigencial.
La tajante decisión del plantel de San Lorenzo respecto a su relación con Marcelo Moretti
De acuerdo con lo publicado por el sitio San Lorenzo Primero, el plantel decidió cortar todo vínculo con el presidente Marcelo Moretti y el resto de la comisión directiva. La relación, aseguran, es nula. Los futbolistas incluso solicitaron entrenar en horarios diferentes a los de las reuniones institucionales para evitar cualquier tipo de contacto con los directivos.
Mientras tanto, Moretti, que en los últimos días ratificó que no renunciará pese a las protestas masivas de los socios, estaría planeando viajar a Tucumán para acompañar al equipo en su próximo compromiso frente a Atlético, aunque sin compartir la delegación. Esa presencia podría aumentar la tensión, en un momento en el que el vestuario prefiere mantener distancia total con la conducción.
La medida de fuerza, en caso de concretarse, no solo expondría la crítica situación económica del club, sino también el quiebre interno que atraviesan. La incertidumbre es total: sin certezas sobre los pagos, con juveniles angustiados por su situación y con un presidente cuestionado por su propio plantel, el Ciclón vive una de las crisis más profundas de su historia reciente.
