Crisis en Boedo: el plantel de San Lorenzo evalúa un paro por falta de pago de sueldos

La tajante decisión del plantel de San Lorenzo respecto a su relación con Marcelo Moretti

De acuerdo con lo publicado por el sitio San Lorenzo Primero, el plantel decidió cortar todo vínculo con el presidente Marcelo Moretti y el resto de la comisión directiva. La relación, aseguran, es nula. Los futbolistas incluso solicitaron entrenar en horarios diferentes a los de las reuniones institucionales para evitar cualquier tipo de contacto con los directivos.

san lorenzo

Mientras tanto, Moretti, que en los últimos días ratificó que no renunciará pese a las protestas masivas de los socios, estaría planeando viajar a Tucumán para acompañar al equipo en su próximo compromiso frente a Atlético, aunque sin compartir la delegación. Esa presencia podría aumentar la tensión, en un momento en el que el vestuario prefiere mantener distancia total con la conducción.

La medida de fuerza, en caso de concretarse, no solo expondría la crítica situación económica del club, sino también el quiebre interno que atraviesan. La incertidumbre es total: sin certezas sobre los pagos, con juveniles angustiados por su situación y con un presidente cuestionado por su propio plantel, el Ciclón vive una de las crisis más profundas de su historia reciente.