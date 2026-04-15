Crisis en Central Córdoba: dimiten el presidente y su vice en medio de un presente complicado

jose alfano central cordoba

Más allá de los argumentos formales, la salida de Alfano y Paz Trotta también se produce en un marco de cuestionamientos previos dentro del club. Durante su gestión se registraron episodios polémicos, como la renuncia del tesorero José Luis Hache de Marco en 2024 tras acusaciones de los socios por presuntas “maniobras poco claras”. Además, Alfano enfrentó una denuncia vinculada a su rol en el ámbito público, lo que sumó tensión a su figura dirigencial.

El desafío ahora será recomponer el rumbo tanto en lo institucional como en lo deportivo. Con un plantel que necesita resultados y una estructura dirigencial en transición, Central Córdoba deberá afrontar semanas decisivas para evitar complicaciones mayores y recuperar la estabilidad que supo construir en los últimos años.