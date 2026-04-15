Crisis en Central Córdoba: dimiten el presidente y su vice en medio de un presente complicado
José Alfano y Víctor Paz Trotta dejaron sus cargos alegando razones personales, en un contexto deportivo adverso que vuelve a poner al club en zona de riesgo.
El escenario institucional de Central Córdoba dio un giro inesperado en las últimas horas tras la renuncia de José Alfano y Víctor Paz Trotta a sus respectivos cargos como presidente y vicepresidente. La decisión, comunicada oficialmente por la entidad santiagueña, se da en medio de un momento deportivo complejo y fue atribuida a cuestiones personales, según se detalló en el parte difundido por el club.
Ambos dirigentes formaban parte de una conducción que marcó un antes y un después en la historia reciente del Ferroviario. Alfano, quien había asumido en 2018, fue una de las figuras clave en el crecimiento institucional que llevó al equipo a lograr el ascenso a la máxima categoría en 2019. Durante su gestión, además, el club consiguió hitos deportivos destacados, como la obtención de la Copa Argentina en 2024 y la participación en la Copa Libertadores 2025, donde incluso logró una resonante victoria frente a Flamengo.
Sin embargo, el presente futbolístico dista de aquellos momentos de gloria. El equipo dirigido por Lucas Pusineri atraviesa una campaña irregular en el Torneo Apertura 2026, donde se ubica en la mitad de la tabla con un rendimiento que lo vuelve a comprometer en la lucha por no descender. La reciente derrota frente a Vélez en el estadio Amalfitani acentuó las preocupaciones y profundizó el clima de incertidumbre en el entorno.
El comunicado con el que renunciaron el presidente y el vice de Central Córdoba
A través de un comunicado oficial, la institución explicó los pasos a seguir tras la salida de sus máximas autoridades: “La comisión directiva ha aceptado dichas renuncias y, conforme a lo establecido en el estatuto social, ha resuelto que el actual vicepresidente segundo, Hernán Zanni, asuma la presidencia de manera interina, garantizando la continuidad administrativa y deportiva de la institución”.
El mismo texto institucional también incluyó un mensaje hacia el futuro inmediato: “La comisión directiva reafirma su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y unidad, redoblando esfuerzos para fortalecer cada una de las áreas del club. Central Córdoba continuará enfocado en sus objetivos, con la convicción de representar de la mejor manera al primer grande del interior”.
Más allá de los argumentos formales, la salida de Alfano y Paz Trotta también se produce en un marco de cuestionamientos previos dentro del club. Durante su gestión se registraron episodios polémicos, como la renuncia del tesorero José Luis Hache de Marco en 2024 tras acusaciones de los socios por presuntas “maniobras poco claras”. Además, Alfano enfrentó una denuncia vinculada a su rol en el ámbito público, lo que sumó tensión a su figura dirigencial.
El desafío ahora será recomponer el rumbo tanto en lo institucional como en lo deportivo. Con un plantel que necesita resultados y una estructura dirigencial en transición, Central Córdoba deberá afrontar semanas decisivas para evitar complicaciones mayores y recuperar la estabilidad que supo construir en los últimos años.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario