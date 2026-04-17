San Lorenzo venció por 2-0 a Deportivo Cuenca y es puntero en el Grupo D de la Copa Sudamericana

Cómo llegan ambos equipos al duelo

El punto conseguido ante Recoleta FC dejó sensaciones ambiguas en el mundo azulgrana. Si bien sumar fuera de casa siempre es valorado, el contexto del grupo y el desarrollo del partido obligan al Ciclón a ir por una victoria en este nuevo compromiso. Más aún teniendo en cuenta que Santos y el conjunto paraguayo igualaron entre sí, lo que deja el grupo abierto y brinda una oportunidad ideal para tomar ventaja.

En el plano local, el presente tampoco termina de convencer. El equipo viene de empatar sin goles frente a Newell’s en un partido donde mostró dificultades para generar juego y lastimar en ofensiva. Esa actuación dejó cierta preocupación en los hinchas, que esperan una reacción inmediata en el plano internacional.

De cara al duelo ante los ecuatorianos, el entrenador podría introducir algunas variantes: Nicolás Tripichio aparece como una opción para volver al once titular, mientras que Matías Hernández tendría chances de meterse en el ataque en reemplazo de Rodrigo Auzmendi. La idea será encontrar mayor dinamismo y profundidad en los últimos metros.

Por su parte, Deportivo Cuenca llega con el envión de haber dado una de las sorpresas en la primera fecha. El conjunto ecuatoriano se impuso por 1-0 ante Santos en condición de local, resultado que lo posiciona como uno de los líderes del grupo. Con tres puntos en su haber, intentará sostener su buen momento y dar otro golpe en territorio argentino. En su torneo doméstico, se ubica en la quinta posición con 11 unidades, aunque viene de una derrota por 3-2 frente a Independiente del Valle en un encuentro en el que había comenzado ganando 2-0. Ese resultado evidenció algunas falencias defensivas que San Lorenzo intentará aprovechar.