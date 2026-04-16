Cambió el pronóstico del tiempo: un tormentón álgido apagará el veranito y bajará 15 grados la temperatura

Este severo fenómeno provocará un rápido desplome en el termómetro. Las marcas pasarán de los cálidos 25 grados del fin de semana a apenas 12 grados hacia la medianoche del lunes. El pico máximo de enfriamiento se sentirá el martes 21, cuando la jornada arranque con apenas 10 grados de temperatura y una sensación térmica de 8 grados bajo un cielo totalmente despejado, consolidando así el bajón de 15 grados en tan solo cuestión de horas.