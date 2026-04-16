Cambió el pronóstico del tiempo: un tormentón álgido apagará el veranito y bajará 15 grados la temperatura
El pronóstico del tiempo dio un giro drástico en Buenos Aires. Un tormentón pondrá fin al veranito y provocará un abrupto descenso de temperatura.
Los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores deberán prepararse para un cambio radical. Según el último pronóstico del tiempo, las cálidas jornadas otoñales tienen las horas contadas. Tras un agradable fin de semana soleado, la llegada de un tormentón con el calor y traerá un intenso frío.
Cuándo cae la temperatura según el pronóstico del tiempo
De acuerdo a los datos del reporte, el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de abril mantendrán condiciones típicas de un agradable "veranito", con marcas térmicas que alcanzarán los 25 grados de máxima y cielos con gran presencia de sol. Sin embargo, hacia el final del domingo la nubosidad irá en aumento y el lunes 20 la situación meteorológica cambiará de manera drástica.
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Para el inicio de la semana laboral, se espera el ingreso de un frente muy inestable que desatará lluvias de carácter débil desde las 9 de la mañana, acompañadas por ráfagas de viento sur que podrían llegar a superar los 50 km/h por la tarde.
Este severo fenómeno provocará un rápido desplome en el termómetro. Las marcas pasarán de los cálidos 25 grados del fin de semana a apenas 12 grados hacia la medianoche del lunes. El pico máximo de enfriamiento se sentirá el martes 21, cuando la jornada arranque con apenas 10 grados de temperatura y una sensación térmica de 8 grados bajo un cielo totalmente despejado, consolidando así el bajón de 15 grados en tan solo cuestión de horas.
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