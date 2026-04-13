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Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Central Córdoba

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Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Vélez vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura 2026.

Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Central Córdoba

En el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Vélez recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero este lunes desde las 21:30 en el estadio José Amalfitani.

El Fortín venía liderando su grupo, pero los resultados recientes encendieron algunas alarmas. En el torneo local acumula dos derrotas consecutivas: primero cayó 1-0 ante Lanús y luego protagonizó un partido vibrante que terminó 3-2 en favor de Gimnasia de Mendoza. Estos tropiezos lo relegaron al segundo lugar, aunque sigue dependiendo de sí mismo para volver a la cima.

Del otro lado, Central Córdoba atraviesa un panorama mucho más complicado. El equipo santiagueño se ubica en la decimotercera posición con apenas 12 unidades y arrastra dos derrotas contundentes que golpearon fuerte su confianza: un 5-0 ante Estudiantes en La Plata y un 3-1 como local frente a Newell’s.

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Formaciones de Vélez vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura 2026

  • Vélez: Tomás Marchiori; Joaquin García, Lisandro Magallan, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobias Andrada; Dilan Godoy, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
  • Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Fernando Martínez; Alan Laprida y Michael Santos o Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Cómo ver en vivo Vélez vs. Central Córdoba

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

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