Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Central Córdoba

El Fortín venía liderando su grupo, pero los resultados recientes encendieron algunas alarmas. En el torneo local acumula dos derrotas consecutivas: primero cayó 1-0 ante Lanús y luego protagonizó un partido vibrante que terminó 3-2 en favor de Gimnasia de Mendoza. Estos tropiezos lo relegaron al segundo lugar, aunque sigue dependiendo de sí mismo para volver a la cima.