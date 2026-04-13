Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Vélez vs. Central Córdoba
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Vélez vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Vélez recibirá a Central Córdoba de Santiago del Estero este lunes desde las 21:30 en el estadio José Amalfitani.
El Fortín venía liderando su grupo, pero los resultados recientes encendieron algunas alarmas. En el torneo local acumula dos derrotas consecutivas: primero cayó 1-0 ante Lanús y luego protagonizó un partido vibrante que terminó 3-2 en favor de Gimnasia de Mendoza. Estos tropiezos lo relegaron al segundo lugar, aunque sigue dependiendo de sí mismo para volver a la cima.
Del otro lado, Central Córdoba atraviesa un panorama mucho más complicado. El equipo santiagueño se ubica en la decimotercera posición con apenas 12 unidades y arrastra dos derrotas contundentes que golpearon fuerte su confianza: un 5-0 ante Estudiantes en La Plata y un 3-1 como local frente a Newell’s.
Formaciones de Vélez vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura 2026
- Vélez: Tomás Marchiori; Joaquin García, Lisandro Magallan, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobias Andrada; Dilan Godoy, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
- Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Fernando Martínez; Alan Laprida y Michael Santos o Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.
Cómo ver en vivo Vélez vs. Central Córdoba
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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