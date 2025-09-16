San Lorenzo, en crisis: sin Marcelo Moretti, se declaró la acefalía y el club irá a elecciones anticipadas

Mientras se desarrollaba la reunión, integrantes de la barra de San Lorenzo se ubicaron en la popular que suelen ocupar en los partidos, al grito de “que se vayan todos”. Aunque no se registraron incidentes graves, un directivo que llegó tarde fue reconocido y sufrió ataques a su vehículo, lo que le impidió ingresar al cónclave.

Declaraciones oficiales de San Lorenzo

El secretario general saliente, Martín Cigna, se refirió a la decisión tomada por la dirigencia:

“San Lorenzo hace tiempo que viene con un problema institucional que no ha logrado ser resuelto”.

“No es fácil tomar decisiones de estas características, pero entendemos que era el mejor camino para que San Lorenzo vuelva a tener paz”.

“Corresponde comunicar a la Asamblea y que sea ese órgano el que defina los pasos a seguir, si es que va a llamar a elecciones o no”.