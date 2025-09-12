Racing volvió al triunfo en el Torneo Clausura tras cinco partidos sin ganar: venció por 2-0 a San Lorenzo
El conjunto de Gustavo Costas volvió a sumar de a tres en medio de una floja campaña que lo mantiene anteúltimo en la tabla de la Zona A.
Racing volvió al triunfo este viernes al enfrentar a San Lorenzo en un clásico picante, imponiéndose por 2-0, en el marco del partido interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El choque se jugó desde las 19 de este viernes en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, con arbitraje de Ariel Penel y televisación de ESPN Premium.
A los 37 minutos del partido, llegó Nazareno Colombo para abrir el marcador a favor de la Academia. Luego, Solari selló el triunfo con un gol a los 58. Si bien continúan muy mal en la tabla de la Zona A, este triunfo es un respiro para el conjunto de Gustavo Costas que no ganaba desde la fecha 2.
Por su parte, el Ciclón se ubica cuarto en la Zona B, con 12 puntos.
Los goles de Racing ante San Lorenzo
Racing vs. San Lorenzo: resultado en vivo
Cómo llegaron Racing y San Lorenzo a este duelo
Racing venía enfrentando un momento crítico en el Torneo Clausura. Con apenas cuatro puntos en siete fechas, el equipo se encontraba -y se sigue ubicando- en el anteúltimo puesto. Su desempeño en casa era especialmente preocupante, ya que había perdido todos los partidos disputados en el Cilindro, marcando el peor arranque de su historia como local. Además, se confirmó que los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Vélez se jugarán sin público visitante.
En tanto, San Lorenzo llegó a este partido después de un empate con sabor agridulce en el clásico ante Huracán, un encuentro en el que jugó con un hombre de más durante gran parte del tiempo. El equipo se presentó en medio de un clima institucional convulso. Se confirmó la fecha de indagatoria para el presidente Marcelo Moretti, quien enfrenta una denuncia por la presunta falsificación de una firma en un documento oficial del club.
Formaciones de Racing vs. San Lorenzo
Racing: Gabriel Arias o Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duván Vergara o Luciano Vietto. DT: Gustavo Costas
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Cruz Rattalino; Ezequiel Cerutti, Andrés Vombergar, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.
Datos de Racing vs. San Lorenzo
- Hora: 19
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Ariel Penel
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: Cilindro de Avellaneda
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario