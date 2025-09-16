Así informaba el secretario general de San Lorenzo la acefalía del club: "Me toca anunciar..."
Martín Cigna anunció la renuncia de 13 directivos y confirmó la acefalía del Cuervo. La Asamblea deberá ahora definir los pasos a seguir.
San Lorenzo quedó en acefalía tras la renuncia masiva de 13 dirigentes, un hecho confirmado por el secretario general Martín Cigna en conferencia de prensa. El ex directivo leyó la lista de autoridades que dejaron su cargo y señaló que será la Asamblea la encargada de definir los pasos a seguir en la transición institucional.
“Me toca como secretario del club, hasta el día de hoy, anunciar que en San Lorenzo se acaba de producir la acefalía”, expresó Cigna, en un mensaje que sacudió al mundo del fútbol argentino y sorprendió mucho a todos los hinchas.
La lista de todos los dirigentes que renunciaron en San Lorenzo
Con una nómina en la mano, el dirigente saliente detalló quiénes dieron un paso al costado: Lopardo, Terzano, Barros, Goroyesky, Allievi, Boufflet, Sagardoy, García Lago, Lugones, Culotta, Nordemstrom, Virardi y el propio Martín Cigna. De esta forma, el club perdió la mayoría necesaria de integrantes para garantizar el funcionamiento de su comisión directiva, lo que derivó en la declaración de acefalía.
Lo que viene para San Lorenzo, hundido en una crísis institucional hace muchos años
En el cierre de su discurso, Cigna explicó cómo seguirá el proceso para la Institución y cuáles son los pasos a seguir de ahora en más: “Corresponde a partir de ahora comunicárselo inmediatamente a la Asamblea, que es el órgano que se encargará de establecer los procedimientos que permitan la continuidad institucional de nuestro querido San Lorenzo de Almagro”.
La Asamblea deberá resolver la conformación de una conducción transitoria y definir la convocatoria a elecciones anticipadas en los próximos meses. Con esta medida, la idea es poder acomodar un club que viene sufriendo hace muchos años y que colmó la paciencia de sus hinchas.
