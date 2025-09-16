Uno por uno, todos los dirigentes que renunciaron en San Lorenzo y dejaron al club en acefalía

Con estas renuncias, se alcanzó el número necesario para disolver la conducción y habilitar el llamado a elecciones que seguramente sea a final de este 2025 en búsqueda de dar un fuerte cambio de rumbo.

Qué pasará en San Lorenzo luego de la declaración de Acefalía

La Asamblea del club será la encargada de conformar una comisión transitoria y fijar la fecha de votación. Según lo previsto, los comicios deberán realizarse en un plazo de 90 a 120 días, lo que ubica la elección entre diciembre de 2025 y los primeros meses de 2026.

De esta manera, el presidente Marcelo Moretti quedó sin poder, mientras el club de Boedo atraviesa una etapa de incertidumbre en medio de fuertes reclamos de los socios y de la presión de la barra. Con esta medida, se intenta recuperar el rumbo del club que parece haberse perdido hace mucho tiempo.