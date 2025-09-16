Uno por uno, todos los dirigentes que renunciaron en San Lorenzo y dejaron al club en acefalía
Con 13 renuncias en la comisión directiva, el Cuervo quedó acéfalo. La Asamblea convocará elecciones anticipadas entre diciembre y principios de 2026.
San Lorenzo atraviesa una grave crisis institucional tras la renuncia de 13 dirigentes que provocó la declaración de acefalía. La Asamblea deberá conformar un gobierno transitorio y convocar a elecciones en un plazo de 90 a 120 días. Marcelo Moretti, de esta manera, quedó desplazado del poder en el club de Boedo.
La salida masiva de integrantes de la comisión directiva de San Lorenzo dejó al club en estado de acefalía institucional. Con la renuncia de más de la mitad de los 20 miembros que integraban el órgano de conducción, el futuro del “Ciclón” entra en una etapa de transición que deberá resolverse con elecciones anticipadas.
Los 13 dirigentes que dieron un paso al costado
El secretario general saliente, Martín Cigna, confirmó la lista completa de directivos que abandonaron sus cargos:
-
Julio Lopardo
-
Andrés Terzano
-
Uriel Barros
-
Leandro Goroyesky
-
Javier Allievi
-
Soledad Boufflet
-
Mateo Sagardoy
-
Pablo García Lago
-
Belén Lugones
-
Marcelo Culotta
-
Agustina Nordenstrom
-
Leonardo Virardi
-
Martín Cigna
Con estas renuncias, se alcanzó el número necesario para disolver la conducción y habilitar el llamado a elecciones que seguramente sea a final de este 2025 en búsqueda de dar un fuerte cambio de rumbo.
Qué pasará en San Lorenzo luego de la declaración de Acefalía
La Asamblea del club será la encargada de conformar una comisión transitoria y fijar la fecha de votación. Según lo previsto, los comicios deberán realizarse en un plazo de 90 a 120 días, lo que ubica la elección entre diciembre de 2025 y los primeros meses de 2026.
De esta manera, el presidente Marcelo Moretti quedó sin poder, mientras el club de Boedo atraviesa una etapa de incertidumbre en medio de fuertes reclamos de los socios y de la presión de la barra. Con esta medida, se intenta recuperar el rumbo del club que parece haberse perdido hace mucho tiempo.
